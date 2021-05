Câteva lucruri despre „profesiunea de scriitor”

Iar în lumea literară, ca să fii faimos, trebuie să faci, de pildă, precum Dinescu: să vii cu taraful în direct, să pârpăleşti mici la grătar şi să dai vin de butuc (am băut şi eu odată „Vinul lui Dinescu” - un vin tare prost) la lansări de carte. Mersi, nu vreau aşa ceva. Vreau doar să fiu citit. Asta da. În rest trăiesc destul de retras, nu frecventez lumea literară, nu mă interesează premiile, iar târgurile de carte, lansările de carte le consider ca un rău necesar. Na! Am spus-o. Sper să nu citească vreun editor de-al meu ceea ce am spus aici. Am câţiva prieteni scriitori în mijlocul cărora mă simt bine, atât. Cultiv doar familia şi relaţiile de familie şi pe oamenii în mijlocul cărora trăiesc, oameni care nici nu prea ştiu cu ce mă ocup.

Am folosit cândva sintagma „scriitori temporari”. Este o expresie cam inadecvată pe care, probabil, am scăpat-o în iureşul de cronicar sportiv al vorbirii mele. Într-un articol pe care l-am publicat în „Ziarul de Iaşi” scriam despre profesiunea mea de credinţă ca scriitor. În articolul „Scrisul” vorbeam despre faptul că scrierea literaturii îţi mănâncă toată viaţa. Scrisul şi gândul la scris îţi ocupă tot timpul, te devorează, nu te lasă ziua, îţi omoară nopţile, te chinuie în tren, în taxi, în parc şi vai! la serviciu, peste tot, clipă de clipă, zi de zi. Scrisul îţi aduce bucuria câtorva clipe de graţie, când pluteşti în spaţii celeste, dar este şi o damnare. Scrisul are partea lui de mister fericit, dar te şi însingurează şi îţi cere mari sacrificii. Te vămuieşte în primul rând pe tine, dar îi sacrifici şi pe cei din jurul tău - soţie, copii, prieteni. Iar dacă te înconjoară oameni înţelegători, eşti oarecum salvat, rămâi numai cu remuşcările, aşa ca bătrânul savant din „Fragii sălbatici”, vechiul film al lui Ingmar Bergman. Însă, dacă te cuprinde patima scrisului într-un mediu ostil, vai de tine! E o tragedie!

Din acest punct de vedere, mă detaşam în acel articol de cei care fac literatură ca o distracţie, un hobby împotriva plictiselii - îţi place într-o zi şi în alta nu, aşa cum îţi plac nişte sandale azi, iar m-ine le laşi uitate în dulap. Ăştia-s „scriitorii temporari”. Nu am nimic cu aceştia pentru că fiecare are dreptul să scrie literatură. Mai mult, am convingerea că orice om trecut prin ceva şcoli şi inteligent poate scrie poezie sau un roman. Mulţi chiar o fac. Cred că viitorul, în ritmul stahanovist în care se desfăşoară acum lucrurile, e ăsta: ai învăţat alfabetul, poţi fi literat! În ritmul ăsta de „mahalagism literar” vor începe să scrie romane şi preşcolarii. Şi să ne amintim de o vorbă a lui Sancho Panza: „Bun venit, năpastă, dacă vii singură”. Vreau să spun că după cum se insinuează mieros, dar asfixiant, corectitudinea politică, va veni şi altă năpastă. Criticii literari români ai viitorului este posibil să egalizeze în cuget şi simţiri pe Radu Aldulescu, bunăoară, cu o pixereasă de romane telenovelistice, pe extraordinarul Cristian Fulaş, autor aproape necunoscut, cu vreun teleast care se apucă din plictiseală de literatură, pe Emil Brumaru cu un epigramist cu nume de ceafă de porc la cuptor, trăitor tot în Ieşul nostru cel urgisât, creator de asociaţie literară şi care face săli pline de cititori. Asta-i, frate! Aşa a fost dintotdeauna. Pe vremea lui Puşkin şi Lermontov erau mai „prizaţi” autorii de mistere în genul lui Eugène Sue, iar pe timpul lui Eminescu insignifiantul Petrino făcea furori între cucoane cititoare.

Dar altceva. Pot să spun că m-a mânat ideea scrisului încă din copilărie. Prin clasa a VIII-a, profesoara mea de matematică, doamna Zvorişteanu, citindu-mi o compunere pe temă liberă, mi-a spus că am talent şi că trebuie să merg pe linia asta. La fel mi-a zis şi doamna Tărăntuş, profesoara de limba română. Prin toate şcolile prin care am trecut am fost îndrăgostit de profesoarele de română. Mai târziu mi-am dat seama că, de fapt, eram îndrăgostit de literatură. Am scris mereu, dar nu arătam nimănui ce scriu. La cenacluri nu am mers din acelaşi sentiment de ruşine amestecat cu teamă. Dar şi teama intră în legile omeneşti. Federico Fellini spune undeva că „un om fără teamă este un prost”.

După „îngrămădeala” din Decembrie ´89 m-am apucat de presă cu mare pasiune, iar apoi de traduceri, tot cu mare pasiune. Şi vreau să spun aici, în paranteză, că presa şi traducerile au contribuit mult la formarea mea ca scriitor. Spun asta ca un sfat pentru cititorii acestui ziar, poate că unii vor să scrie literatură.

Mai publicam câte o povestire pe ici, pe colo. Prietenii mei de inimă mă sfătuiau să scriu mai multă literatură. Până la urmă mi-am dat seama că destinul nu ţi se dă cadou, trebuie să munceşti, să te lupţi pentru el. Dacă nu-l cauţi, nu vine el la tine, dar când vine, ajunge şi rămîne. Aşa că l-am căutat şi l-am găsit. În fine, drept să spun, mai mult a venit el la mine.

În fine, multe ar fi de spus despre „profesiunea de scriitor”. Am scris doar câteva.

Radu Părpăuţă este scriitor, traducător şi publicist