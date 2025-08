Câteva sute de hârburi auto adunate din tot orașul sunt scoase la licitație de Primărie. Care sunt mărcile de mașini predominante?

Potrivit anunțului publicat pe site-ul Primăriei, ar urma să fie vândute 316 de mașini. Cei interesați să participe la procedură trebuie să depună ofertă cel târziu până pe 7 august. „Cantitatea totală estimată de deșeuri de fier vechi provenită de la 316 vehicule scoase din uz este de 252.674 kg, iar valoarea estimată este de 202.139 lei, la un preț mediu de 0,8 lei/kg”, se arată în anunț.

Primăria a precizat că înscrierea la licitație se poate face doar pentru întreaga cantitate de deșeuri, vehiculele fiind valorificate „la pachet”. Prețul de pornire la licitație este cel mediu estimat (0,8 lei/kg).

Ridicarea, încărcarea și transportul din locul depozitării vehiculelor (zona Vămii din CUG) și deșeurilor feroase, neferoase, anvelope, textile etc. revine în sarcina câștigătorului licitației prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare, a precizat municipalitatea.

Ce mărci de mașini vor fi valorificate

Criteriul de atribuire este prețul cel mai mare ofertat. La licitație pot participa persoane fizice autorizate și juridice. „Nu vor fi acceptaţi la procedură potenţialii ofertanţi care au avut relaţii contractuale în acest domeniu în ultimele 24 luni (2 ani) cu Municipiul Iași şi nu şi-au îndeplinit obligaţiile de orice natură faţă de această instituţie”, este una dintre condițiile licitației.

Printre altele, cumpărătorul trebuie să facă dovada că are capacitatea tehnică și profesională pentru preluarea bunurilor. Astfel, acesta trebuie să dispună de echipamentele necesare (utilaje de ridicat, utilaje încărcare-descărcare, autovehicule de transport, alte instalații și utilaje) și de personal suficient.

Participantul care va câștiga licitația este obligat să semneze contractul în termen de 10 zile. În caz contrar, Primăria va anula procedura.

Printre vehiculele care vor fi valorificate se numără mașini marca Volkswagen (Golf, Passat, Vento, Transporter, Sharan, Touran, Polo etc.), Dacia (Logan, Super Nova, 1310 etc.), Ford (Sierra, Transit, Focus, Ka, Mondeo etc.), Daewoo (Cielo, Matiz, Tico), Opel (Astra, Vectra), Skoda (Octavia, Fabia), Mercedes, BMW, Fiat, Citroen, Renault (Laguna, Megane, Express etc.) sau Audi.

