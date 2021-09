Câteva trucuri ca să te înţelegi cu robotul Ioana de la EON. Nu știe să reproducă cifrele

Una spui şi alta ajunge la "Doamna" Inteligenţă Artificială

În urmă cu câteva luni un bătrân de peste 80 de ani a sunat la redacţie cerându-ne ajutorul pentru a se putea programa la sediul din Iaşi al EON. Dorea să semneze contractul la energia electrică pentru a nu fi surprins de vreo creştere a facturii (sic). Acesta nu locuieşte în judeţ, însă are apartament în Iaşi şi a dorit ca în cele trei săptămâni în care putea rămâne în municipiu să rezolve această problemă. A mers direct la sediul central din Iaşi, însă i s-a spus că nu poate intra decât cu o programare online sau făcută telefonic. Având în vedere vârsta înaintată şi abilităţile sale în ale IT-ului, a ales conexiunea telefonică.

După spusele bătrânului, acesta nu s-a putut însă înţelege în niciun fel cu "doamna" cu care a discutat şi a pierdut ore întregi la telefon fără niciun rezultat. I-a rezolvat problema însă unul dintre reporterii Ziarului de Iaşi, care i-a făcut programare online la sediul EON din Iaşi în doar câteva minute şi cu câteva "click-uri". Bătrânul nu a mai revenit cu un telefon, deci putem doar presupune că şi-a rezolvat problema în final.

Experienţa reporterilor cu Ioana, robotul EON

Întâmplări similare cu cea prezentată anterior ne-au fost relatate atât de colegi, cât şi de alţi ieşeni, aşa că am vrut să testăm pe pielea nostră cum este să interacţionezi cu "Ioana", robotul celor de la EON. Am sunat la numărul 0265.200.366 unde, foarte promt, Ioana era de serviciu. Ne-a cerut să răspundem tastând cifrele 1 sau 2 la câteva întrebări şi, într-un final, pentru a afla informaţii despre factură ne-a cerut să citim codul de încasare. Zece cifre pe care, până la finalul apelului, am reuşit să le învăţăm dumnezeieşte de câte ori am fost nevoiţi să le citim şi recitim. Iar celor mai slabi de înger, faptul că au spus 47 şi robotul a înţeles 29, mai ales după ce în prealabil au citit de câteva ori sau chiar zeci de ori codul de încasare, le poate aduce aminte şi cele mai ingenioase înjurături.

Din interacţiunile noastre cu Ioana şi lectura cifrelor am aflat însă că este bine să încerci să te adaptezi tu. Iniţial am citit cifră cu cifră codul de încasare, dar rezultatul nu a fost deloc unul dorit. Mai bine de jumătate dintre cifrele rostite au fost înregistrate de robot greşit, aşa că am ascultat cum ne recită cifrele Ioana şi am încercat să transmitem codul în numere formate din două cifre, acolo unde era posibil. Un rezultat ceva mai bun, dar tot ne-a luat ceva timp şi multă răbdare până să înţelegem şi cum trebuie să rostim "şi-ul" sau cât de articulat trebuie rostite numerele.

Ioana, mai bună la Limba română decât Matematică

În interacţiunea cu robotul EON am dorit să aflăm şi cum răspunde la nume de străzi, nu doar la cifre. Am contactat-o din nou pe Ioana, însă de această dată la numărul 0800.800.929, unde am vrut să aflăm dacă sunt lucrări sau defecţiuni pe strada pe care locuim. Un apel care a durat, după caz, mai puţin de două minute pentru a afla informaţia. Din interacţiunile pe care le-am avut, câţiva colegi au reuşit din prima încercare să transmită judeţul, oraşul şi strada unde locuiesc. Alţii au învăţat însă ce să nu zică pentru a nu încurca robotul.

Astfel, în cazul în care cineva locuieşte pe o stradă care poartă numele vreunui scriitor sau personalitate istorică acest nume trebuie citit în tocmai, fără inversiuni. Astfel, strada Mitropolit Varlaam trebuie citită de exemplu în tocmai ca pe factură, nu Varlaam Mitropolit. De asemenea, nu trebuie rostit şi cuvântul "strada", ci doar numele străzii. Dacă toate aceste lucruri sunt respectate atunci la finalul apelului ajungi să ai chiar o părere bună despre Ioana. Dacă nu, atunci vei avea ceva mai multe păcate de spus la următoarea spovedanie. Chiar, dacă te cerţi cu un robot îţi mai dă preotul canon?