Câţi bani a câştigat anul trecut directorul Aeroportului Iaşi?

La această sumă se mai adaugă 38.000 de lei, declaraţi de Bulgariu ca indemnizaţii pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi 7.300 de lei obţinuţi de la Asociaţia Aeroporturilor din România, unde este membru în comitetul director (trezorier). Asta înseamnă că, anul trecut, Bulgariu şi-a ”îndesat” în buzunare cel puţin 165.500 de lei (34.200 euro), mai exact 13.800 de lei lunar/2.850 euro. Faţă de anul 2018, când Bulgariu raporta un venit anual total de 86.000 de lei, saltul este spectaculos, şi nu este singurul lucru bun care i s-a întâmplat anul trecut directorului de la Aeroportul Internaţional Iaşi. Norocos din fire, a moştenit şi un apartament în judeţul Botoşani.

Şi partenera sa de viaţă, director adjunct la Tehnopolis (aflată sub umbrela autorităţilor locale), se află la înălţime cu veniturile anuale, poate nu la aceeaşi mărime cu ale lui, dar nici nu sunt de neglijat. Încă o mică observaţie: Oana Daniela Chelaru, director şi preşedinte executiv al Aeroportului Internaţional „George Enescu” din Bacău, unul dintre aeroporturile regionale „de top”, a obţinut în acelaşi an un venit de 149.000 lei, nu foarte departe de Bulgariu. Acuzat de mulţi că nu dovedeşte calităţi manageriale, urmare a faptului că dezvoltarea Aeroportului Iaşi stagnează, veniturile anuale încasate de la aeroport de Cătălin Bulgariu nu par a fi deloc în picaj, ajutându-l să ducă un trai decent. Potrivit celei mai recente declaraţii de avere, Bulgariu deţine din 2011 împreună cu soţia sa un apartament în judeţul Iaşi, de 92 mp, iar în 2019 acesta a mai moştenit unul, de 46 mp, în judeţul Botoşani, pe care l-a valorificat „pe loc”, câştigând 32.000 de euro în urma vânzării.

Cât priveşte bunurile mobile, directorul aerogării ieşene declară că nu are un automobil proprietate personală, nu are iahturi, şalupe, tractoare ori maşini agricole, practic nu deţine de câţiva ani nici măcar un mijloc de transport supus înmatriculării. Nici în terenuri nu îşi investeşte banii câştigaţi, nu se poate lăuda cu bijuterii, obiecte de artă şi de cult sau tablouri, nu are nici măcar un leu pus deoparte în bănci. Pe de altă parte, el are contractat un credit de 74.400 de euro de la Millenium Bank pe care trebuie să-l ramburseze până în 2038.

Totuşi, pe lângă venitul total anual de 165.500 lei (34.200 euro) al lui Cătălin Bulgariu, şi soţia sa, Irina Ionela Bulgariu, a rotunjit anul trecut bugetul familiei cu frumoasa sumă de 72.400 lei (circa 15.000 de euro). Valoarea reprezintă salariile aferente pe un an întreg obţinute de aceasta de la Parcul Ştiinţific şi Tehnologic «Tehnopolis», unde ocupă funcţia de director adjunct. Soţii Bulgariu au doi copii, indemnizaţiile legale pe anul 2019 fiind de 3.000 de lei, potrivit declaraţiei de avere. Cătălin Bulgariu a preluat conducerea Aeroportului Internaţional Iaşi la mijlocul lunii mai 2018.