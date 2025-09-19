Câți bani cere o firmă ce a lucrat pentru Aeroportul Craiova pentru o hală de 4.500 mp la Iași? În zonă, nume notorii pregătesc proiecte imobiliare mari

Peste 10 milioane de euro pentru trei proprietăți de pe Calea Chișinăului, scoase acum la vânzare. Printre vânzători se află o firmă din Iași implicată în proiecte precum Aeroportul Craiova, Vitesco și Silk District, iar printre investitorii care au pariat pe Zona industrială se numără Zaharia Schrotter, Cristian Delcea și Michael Nseir.

Interesul ridicat nu e întâmplător: Calea Chișinăului este un sector industrial important, cu hale și centre logistice de top, precum cel al FAN Courier, iar accesul facil la centură și DN28, împreună cu infrastructura existentă, îl fac o zonă cheie pentru vânzări și investiții industriale și imobiliare de mari dimensiuni.

Printre proprietățile industriale disponibile se află și o hală de aproximativ 4.500 mp, cu teren de 5.800 mp, scoasă la vânzare de Moskat Grup Metal, firmă ieșeană care a desfășurat lucrări și la Aeroportul Craiova. Prețul orientativ pe site-urile de specialitate pentru hala destinată activităților industriale grele este de 3 milioane de euro, respectiv 669 euro/mp plus TVA sau taxare inversă. Construcția este dotată cu un pod rulant de 32 de tone, două poduri de 8 tone și beneficiază de toate utilitățile industriale: apă, canalizare, gaz cu contor propriu și energie electrică 380 V cu două transformatoare, se precizează în anunțul de vânzare.

Pe aceeași arteră, o hală de 1.600 mp, situată lângă Coca Cola, se află și ea pe piață. Proprietatea se află pe un teren de 3.300 mp, acces asfaltat pentru tiruri și energie mare putere, iar hala poate fi extinsă până la 4.000 mp, cu un teren total de până la 10.000 mp. Prețul cerut este de un milion de euro, fără TVA sau cu taxare inversă.

Transformările Zonei industriale nu se opresc aici

O altă proprietate disponibilă în zonă este și fosta fabrică în care cei de la United Colors of Benetton produceau haine pentru piețele internaționale, scoasă la vânzare pentru 6,9 milioane de euro fără TVA. Halele însumează 7.520 mp, construite pe un teren de 12.085 mp.

Halele de producție au suprafețe între 600 și 2.450 mp, cu înălțimi între 6 și 9 metri, iar birourile se întind pe 1.800 mp. Spațiile de depozitare ocupă 5.700 mp, iar clădirea, cu parter și două etaje, este destinată atât birourilor, cât și producției.

Zona atrage investitori interesați de spații industriale mari, dar și de dezvoltări mixte. Printre proiectele imobiliare majore planificate se numără și dezvoltarea unui teren de peste 7 hectare, imediat după eGros, de către Cristian Delcea și familia Cheșcu. Aici vor fi construite zeci de tronsoane de bloc, reconfigurând complet fosta zonă industrială.

Tot pe Calea Chișinăului, pe fosta platformă Terom, oamenii de afaceri Zaharia Schrotter și Michael Nseir pregătesc un ansamblu mixt cu blocuri de până la 22 de etaje, clădiri pentru birouri, comerț, servicii, educație, sănătate, cazare și agrement. Zona găzduiește și hub-uri logistice de top, precum cel al FAN Courier, amenajat în urmă cu un an în locul fostelor hale Technosteel LBR, fost producător de țevi metalice.

