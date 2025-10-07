Câți bani trebuie să plătească un ieșean pentru avizele de apă, canalizare, gaz, energie, transport și salubrizare? Costurile au crescut în trei ani cu 42%

Persoanele și firmele care vor să ridice o casă sau să facă o investiție în Iași plătesc tot mai mult pentru obținerea avizelor necesare la utilități. În doar trei ani, costurile s-au majorat cu peste 40%. Fenomenul nu este singular – în aproape toate județele din regiune, prețurile pentru obținerea avizelor de utilități au urcat vizibil în ultimii ani.

Suma totală pe care o persoană fizică din Iași o plătește pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor de amplasament – pentru apă și canalizare, energie termică, energie electrică, gaze naturale, iluminat public, transport public și salubrizare – a ajuns la 884,45 lei la sfârșitul lunii mai 2024, cu 42% mai mult decât în 2021, arată un raport recent al Consiliului Concurenței.

Situația în regiunea Nord-Est

În alte județe din Regiunea Nord-Est, cheltuiala este chiar mai mare: județul Bacău conduce clasamentul, cu o majorare de 196%, valoarea totală ajungând la 991,86 lei în luna mai anul trecut, urmat de Vaslui (+163%, respectiv 1.402,98 lei) și Suceava (+58%, suma de 631,26 lei). În Piatra Neamț, suma totală a crescut cu 39%, ajungând la 780,62 lei, iar în Botoșani cu 24%, până la suma de 567,74 lei, după cum reiese din raportul consultat de „Ziarul de Iași”.

Există și județe în care s-a păstrat aproximativ aceeași valoare totală pentru avize în perioada 2021 – mai 2024, cum sunt Tulcea (793,46 lei) și Focșani (434,85 lei), în timp ce în Călărași s-a înregistrat cea mai mare scădere a sumei totale (-22%, de la 555,74 lei în 2021 la 431,1 lei în mai 2024), iar în Slobozia cu 10% (de la 253,49 la 228,85 lei). De altfel, în Slobozia se plătește cel mai puțin pentru aceste documente emise. Alte scăderi mai mici au fost în Pitești (-3%) și Giurgiu (-1%).

La polul opus, tarifele rămân printre cele mai mari în București: în Sectorul 1, spre exemplu, bucureștenii plăteau anul trecut în luna mai pentru toate avizele de amplasament suma de 2.083,64 lei, în Sectorul 4 – 2.025,47 lei, iar în municipiul București scoteau din portofel suma de 1.633,48 lei

În mai multe județe și orașe, costurile pentru obținerea avizelor și acordurilor de amplasament pentru utilități depășeau pragul de 1.000 de lei în luna mai a anului trecut, cum ar fi Râmnicu Vâlcea – 1.381,54 lei, Brașov – 1.245,71 lei, Otopeni – 1.158 lei, Ploiești -1.097,3 lei și Constanța -1.038,86 lei.

De ce au crescut prețurile

Potrivit datelor din raport, sumele plătite de persoane pentru obținerea avizelor și acordurilor de amplasament diferă de la o localitate la alta din cauza costurilor diferite practicate de operatorii locali din domeniile apă, canalizare, termoficare, gaze naturale, iluminat public sau transport. Totodată, valoarea totală achitată de un beneficiar depinde de numărul de avize necesare, stabilit de primării prin certificatul de urbanism, în funcție de operatorii implicați în zonă.

Creșterea sumelor plătite în 2024 față de 2021 este explicată nu doar prin efectele inflației și ale scumpirii carburanților, arată Consiliul Concurenței, ci și prin lipsa de reacție a autorităților locale și a instituțiilor de reglementare, care nu au actualizat sau controlat tarifele cerute de operatori.

Publicitate și alte recomandări video