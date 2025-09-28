Câți ieșeni sunt pe lista pensiilor private obligatorii și cât de aproape este județul de marile centre economice ale țării

Iașul se află pe locul cinci la nivel național după numărul de participanți la Pilonul II de pensii, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru primele trei luni ale acestui an.

În județul nostru sunt înregistrați 211.034 de participanți, ceea ce înseamnă 2,53% din totalul național de 8.330.485 de persoane aflate în acest sistem. În România, pe lângă sistemul public de pensii (pilonul I), există și pilonul II – pensii private obligatorii – și pilonul III, care este voluntar. Pilonul II funcționează prin redirecționarea unei părți din contribuțiile la asigurările sociale către fonduri private de pensii. Acest sistem ajută la creșterea surselor de venit la pensie și la diminuarea presiunii asupra bugetului public, mai ales în condițiile în care populația activă scade, iar numărul pensionarilor crește.

București și Ilfov, aproape jumătate din țară

Clasamentul este dominat detașat de București, unde sunt înregistrați 2,85 milioane de participanți (34,22%). Capitala este urmată de Ilfov – 998.675 (11,99%), Timiș – 396.395 (4,76%), Cluj – 224.861 (2,70%), iar Iașul completează top cinci, potrivit datelor analizate de „Ziarul de Iași”.

Practic, aproape jumătate din toți participanții la pensiile private din România se regăsesc în zona București – Ilfov, ceea ce arată cât de puternic este polarizată piața muncii în jurul capitalei. Top cinci județe însumează împreună 56,2% din totalul național. Este important de precizat că aceste date se referă la județul angajatorului, nu la locul de domiciliu al participanților. Cu alte cuvinte, contează locul unde este înregistrată compania care face plățile, astfel că o parte dintre angajații înregistrați în Iași pot locui în alte județe, iar locuitorii din Iași care lucrează pentru angajatori din București sau Cluj sunt contabilizați acolo.

Iașul, lider în Moldova

În regiunea Moldovei, Iașul este lider în funcție de numărul de angajați care contribuie la pilonul II. Următorul județ din regiune este Suceava, cu 187.515 participanți (2,25%), urmat de Neamț – 108.681 (1,30%), Bacău – 104.631 (1,26%), Vaslui – 91.333 (1,10%) și Botoșani – 58.908 (0,71%).

Diferența față de Suceava este de aproape 24.000 de participanți, iar față de Bacău – de peste 106.000, ceea ce confirmă că Iașul este cel mai puternic centru economic din regiune. La nivel național, Iașul se apropie de județe cu economii foarte dezvoltate, având doar 13.827 participanți mai puțini decât Clujul, dar puțin peste jumătate din nivelul județului Timiș (53%).

Cine completează Top 10 județe după numărul de participanți

După Iași, pe locul 6 se află Sibiul, cu 189.298 participanți (2,27%), Suceava – 187.515 (2,25%), Constanța – 180.019 (2,16%), Mureș – 167.329 (2,01%) și Prahova, pe locul zece, cu 166.391 participanți (2,00%).

La polul opus, județele cu cele mai mici numere de participanți sunt Giurgiu, Ialomița, Brăila, Caraș-Severin, Teleorman și Mehedinți, fiecare având sub 50.000 de persoane înregistrate, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din totalul național.

