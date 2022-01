Câţi IT-işti lucreză în Iaşi. Cifre oficiale pentru primul an de pandemie

Cei mai mulţi IT-işti sunt angajaţi ai companiilor cu sediul în Bucureşti. În 2020, primul an de pandemie, dinamica angajărilor din IT&C a fost mai redusă decât în anii anteriori. Potrivit unei analize zf.ro, în Iaşi lucrează 12.960 de IT-işti, în timp ce la Cluj numărul angajaţilor în domeniu este aproape dublu.

Companiile din domeniul IT&C au făcut peste 6.000 de noi angajări în 2020, iar numărul total al angajaţilor din sectorul-vedetă al economiei a depăşit 200.000 de persoane în primul an de pandemie. Cu toate acestea, creşterea numă­rului de angajaţi din IT&C din ultimul an a fost mai redusă decât în anii anteriori pandemiei: în perioada 2014 – 2019, de exemplu, numărul de angajaţi din sectorul IT&C a crescut cu câte peste 10.000 de noi angajaţi în fiecare an, arată datele Institutului Naţional de Statistică.