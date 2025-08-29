Caz bizar pe masa instanțelor ieșene de judecată. A fost sau nu deconectată mai repede de medici de la aparate, la 87 de ani, ca să moară? Experții au decis deja

Moartea unei bătrâne a ajuns în analiza judecătorilor. Fiica femeii acuză că aceasta a fost lăsată să moară, medicii nemaibătându-și capul să încerce salvarea unei bătrâne de 87 de ani. Comisia de malpraxis i-a absolvit pe medici de orice vină, apreciind că se făcuse tot posibilul pentru evitarea deznodământului tragic, ceea ce a mutat dezbaterea în instanță.

În plângerea adresată Tribunalului, Elisabeta C. a arătat că, pe 21 iunie 2023, mamei sale i se făcuse rău și își pierduse cunoștința. Ambulanța sosită cu întârziere avea doar paramedic, abia ulterior solicitându-se prezența unui medic. Bătrânei i s-au aplicat manevre de resuscitare și și-a revenit într-o primă fază. Medicul sosit la fața locului a asigurat-o pe Elisabeta C. că mama sa este bine și că saturația de oxigen este la un nivel normal, dată fiind vârsta pacientei. După 25 de minute, a fost transportată la Spitalul „Sfântul Spiridon” Iași. Aici însă, atitudinea cadrelor medicale ar fi fost cu totul alta, spune fiica. Medicul care o preluase pe bătrână i-a spus fiicei că aceasta este într-o stare gravă și „ar trebui să se pregătească pentru ce este mai rău”. O asistentă a adăugat că pacienta era ținută în viață doar de aparatele la care era conectată. După aproximativ trei ore, Elisabeta C. a primit un telefon în care i s-a spus că mama sa făcuse un nou stop cardiac și nu se mai putuse face nimic.

„A fost deconectată de la aparate fără acordul meu”

Elisabeta C. a arătat însă că mama sa fusese deconectată de la aparate fără acordul său. Înclina să creadă că mamei sale i-ar fi putut fi salvată viața, dar medicii și asistenții apreciaseră că nu merită să își mai consume energia pentru o persoană în vârstă. Reclamase situația la Comisia de Monitorizare și Competențp Profesională pentru Cazurile de Malpraxis din cadrul Direcției pentru Sănătate Publică. Aceasta se pronunțase pe 28 februarie anul trecut, absolvind echipa Spitalului „Sf. Spiridon” de orice vină. Elisabeta C. se adresase Tribunalului, cerând anularea deciziei.

Magistrații Tribunalului au reanalizat documentația care stătuse la baza deciziei luate de Comisie. Pentru verificarea acțiunilor medicilor a fost desemnat un expert neutru, respectiv un medic specializat în anestezie și terapie intensivă din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Mureș, conferențiar la Universitatea de Medicină ardeleană. În raportul său, expertul a precizat că pacienta suferise patru episoade de stop cardiorespirator, starea sa fiind gravă de la bun început.

„Ritmul cardiac iniţial de stop cardiorespirator prezentat de pacientă la sosirea primului echipaj medical a fost asistolia (ritm neşocabil), cu prognostic mult mai puţin favorabil decât în cazul stopului cardiac cu ritm şocabil şi şanse de reuşită mult mai mici”, a arătat expertul.

Femeia fusese intubată traheal și ventilată mecanic corect. Elisabeta C. apreciase că mama sa nu ar fi trebuit intubată, întrucât suferea de reflux gastroesofagian. Expertul a precizat însă că această boală nu reprezintă o contraindicație pentru intubare. După preluarea în UPU, cazul bătrânei fusese gestionat conform prevederilor ghidului Consiliului European al Resuscitării ERC 2021. Ulcerul peptic acut pe care pacienta îl prezenta explica episoadele repetate de stop cardiorespirator care duseseră în cele din urmă la deces.

Expert: „Nu s-au identificat indicii care să dovedească erori”

„Nu s-au identificat elemente sau indicii care să dovedească existenţa vreunei erori profesionale săvârşite în execitarea actului medical generatoare de prejudicii asupra pacientei, fiind exclusă constatarea malpraxisului medical în acest caz”, a conchis expertul.

Conform legii, pentru ca un caz medical să fie considerat o situație de malpraxis, este necesară existența unei fapte comise în exercitarea actului medical care să fi cauzat un prejudiciu și să fi fost comisă cu vinovăție. O astfel de faptă nu fusese dovedită în cazul pacientei și nici fiica sa nu putuse prezenta vreun motiv pentru care imparțialitatea expertului care analizase cazul să poată fi pusă la îndoială. „Instanţa reţine că simpla suspiciune a reclamantei că decesul mamei s-a datorat malpraxisului medical este o părere subiectivă, dat fiind raportul acesteia cu pacienta şi nu poate, prin ea însăşi şi în absenţa altor probe relevante, să prevaleze în a susţine ideea că a existat malpraxis medical”, au conchist magistrații Tribunalului. Aceștia au respins plângerea Elisabetei C. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă și poate fi contestată în apel, în următoarele 30 de zile.

