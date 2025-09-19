Caz care i-a lăsat pe medicii ieșeni muți de uimire: pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU de fiica de 80 de ani. Căzuse din pat
Medicii de la UPU Iași au semnalat că tot mai mulți pacienți vârstnici ajung la unitatea de primiri urgențe, unii dintre ei având chiar 100 de ani. Aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani, potrivit medicilor.
Un astfel de caz a fost înregistrat recent, când o femeie de 100 de ani s-a prezentat la UPU alături de fiica ei, în vârstă de 80 de ani. Pacienta suferise o căzătură din pat și, pe lângă problemele de sănătate specifice vârstei, cele două au considerat că este mai sigur să apeleze la serviciul de urgență.
„Femeia de 100 de ani s-a prezentat cu contuzii, dar nu a fost nevoie de intervenție chirurgicală, nu exista un traumatism sever. Probabil a amețit, însă nimic grav”, a precizat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.
Ceea ce i-a surprins pe medici a fost nu doar vârsta pacientei, ci și faptul că îngrijirea acesteia este asigurată chiar de fiica ei, la rândul ei în vârstă de 80 de ani.
„Exact când urma să o trimitem acasă, ne-am întrebat dacă există cineva mai tânăr care să aibă grijă de ea. Fiica a spus însă că se ocupă și că se vor descurca împreună”, a explicat dr. Cimpoeșu.
