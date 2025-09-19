MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact

De Sănătate

Punem punctul pe știi

Sănătate

Caz care i-a lăsat pe medicii ieșeni muți de uimire: pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU de fiica de 80 de ani. Căzuse din pat

De Ancuta POPA
vineri, 19 septembrie 2025, 03:46
1 MIN
Caz care i-a lăsat pe medicii ieșeni muți de uimire: pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU de fiica de 80 de ani. Căzuse din pat

Medicii de la UPU Iași au semnalat că tot mai mulți pacienți vârstnici ajung la unitatea de primiri urgențe, unii dintre ei având chiar 100 de ani. Aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani, potrivit medicilor.

Un astfel de caz a fost înregistrat recent, când o femeie de 100 de ani s-a prezentat la UPU alături de fiica ei, în vârstă de 80 de ani. Pacienta suferise o căzătură din pat și, pe lângă problemele de sănătate specifice vârstei, cele două au considerat că este mai sigur să apeleze la serviciul de urgență.

„Femeia de 100 de ani s-a prezentat cu contuzii, dar nu a fost nevoie de intervenție chirurgicală, nu exista un traumatism sever. Probabil a amețit, însă nimic grav”, a precizat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Ceea ce i-a surprins pe medici a fost nu doar vârsta pacientei, ci și faptul că îngrijirea acesteia este asigurată chiar de fiica ei, la rândul ei în vârstă de 80 de ani.

„Exact când urma să o trimitem acasă, ne-am întrebat dacă există cineva mai tânăr care să aibă grijă de ea. Fiica a spus însă că se ocupă și că se vor descurca împreună”, a explicat dr. Cimpoeșu.

Etichete: UPU Iași, vârstnici

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network