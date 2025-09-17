Caz de anale rutiere – Șofer ieșean condamnat nu atât pentru fapta comisă în trafic cât mai ales pentru nesimțirea de după

Un șofer a făcut tot posibilul pentru a-i convinge pe judecători să-l încarcereze. A reușit. Deși legal el nu era considerat recidivist, situație care le permite magistraților să aplice pedepse cu suspendare, pentru Cătălin Grădinariu ei au făcut o excepție. A fost sancționată nu atât fapta, cât nesimțirea ulterioară.

O mașină a Secției 3 Poliție Rurală staționa pe 7 iulie anul tecut în sensul giratoriu din satul Vânători-Popricani. Polițiștii au observat un Volkswagen care s-a oprit în drum, blocând circulația. Șoferul a reușit să-l repornească și și-a continuat deplasarea pe DN 24C, dar la scurt timp a ieșit în decor. A reintrat pe carosabil și și-a reluat parcursul, doar pentru a intra din nou în șanț.

O nouă manevră, iar autoturismul a revenit pe șosea, de această dată și cu polițiștii pe urme. După încă o serie de ieșiri în decor, VW-ul a fost oprit în cele din urmă în satul Cârniceni. Testarea cu aparatul Dräger a indicat o concentrație a alcoolului în aerul expirat de 1,4 mg/l. Ulterior, probele biologice au evidențiat o alcoolemie de 2,68‰.

A mai trei beri, ca să se dreagă

În fața anchetatorilor, Cătălin Grădinariu a precizat că în noaptea precedentă băuse aproximativ 4-500 ml de vodcă Stalinskaya. Dimineață, băuse într-un bar de la bariera Tomești trei halbe de bere, pentru a se drege. Plecase apoi spre domiciliu, întrucât fiul său era bolnav. Întocmirea rechizitoriului nu a durat mult, iar pe 14 august acesta era înregistrat pe rolul Judecătoriei.

Chiar în cazul unor alcoolemii foarte ridicate, cum era și cazul lui Grădinariu, magistrații ieșeni tind să aplice pedepse relativ mici, a căror executare este suspendată, dacă inculpatul nu este recidivist și își recunoaște fapta. Grădinariu avea antecedente penale pe teritoriul României, fiind condamnat anterior tot pentru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Condamnări similare suferise și pe teritoriul Italiei. Faptele sale nu atrăgeau însă starea de recidivă. Cele comise în România erau vechi, iar cele din Italia nu fuseseră recunoscute în România. În plus, prezent în fața judecătorilor la termenul de judecată din 3 iulie, șoferul își recunoscuse vina.

Pentru Grădinariu totuși, judecătorii au făcut o excepție. Șoferul fusese plasat sub control judiciar, ceea ce însemna că trebuie să se prezinte în fața legii oricând era chemat. Totuși, el a venit doar pe 10 decembrie anul trecut, când a spus că nu știa că se mai află sub control judiciar. A comunicat o nouă adresă de domiciliu, pe strada Bisericii din satul Cervicești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani. Ulterior, s-a constatat însă că în satul respectiv nu exista o stradă cu acest nume. Ca urmare, el nu a putut fi citat la domiciliu pentru a fi chemat la proces. Bărbatul a fost citat și pe e-mail și s-a constatat că își consultase poșta electronică, dar tot nu a venit.

Mandat de arestare în lipsă: a fost reținut în străinătate

A fost emis un mandat de arestare în lipsă și a fost reținut în aprilie în străinătate, timp de trei zile. A fost lăsat în libertate, sub control judiciar, în așteptarea predării către autoritățile române, dar s-a făcut iar nevăzut. A fost arestat din nou la sfârșitul lunii mai și extrădat în România.

În aceste condiții, magistrații Judecătoriei au apreciat că inculpatul nu prezintă nici minimul de garanții că va respecta măsurile dispuse în cadrul unei eventuale suspendări a executării pedepsei. Ca urmare, el a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dar cu executarea în regim de detenție. Sentința Judecătoriei nu este definitivă. Ea a fost contestată, în stare de arest, de Grădinariu, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel. La termenul de judecată de ieri, magistrații au dispus suspendarea cauzei pe durata protestelor declanșate la sfârșitul lunii trecute.

