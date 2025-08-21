Birocrație de necrezut la Primărie: cum te trezești că pământul din zonă bună pe care l-ai cumpărat legal nu e al tău, ci e proprietate publică?

Primăria a „naționalizat” terenul unui ieșean, la doi ani după ce acesta își intabulase proprietatea. Faptul a ieșit la iveală când firmei care cumpărase între timp terenul i s-a refuzat emiterea unei autorizații de construire. A sesizat municipalității înscrierea eronată a terenului în Registrul Spațiilor Verzi, dar Primăria a refuzat să-și repare greșeala.

Terenul de 2.972 mp de pe aleea Spital Pașcanu (foto sus), din vecinătatea cimitirului Eternitate, a fost retrocedat fostului proprietar în 2014. Doi ani mai târziu, el a fost intabulat, sub forma a două parcele, una de 1.072 mp, iar cealaltă de 1.855 mp. Proprietarul nu a avut însă șansa să se bucure de terenul câștigat după ani de procese. A decedat, iar terenul a revenit fiicei lui, A.M. În 2019, plemnul Consiliului Local a aprobat o hotărâre prin care se aproba planul urbanistic zonal pentru cele două parcele. Conform acestuia, era permisă construirea de locuințe cu maxim două etaje, fiind reglementate distanța față de cimitir or retragerea minimă față de stradă. În aprilie 2020, A.M. a vândut parcela de 1.072 mp către un dezvoltator imobiliar, SC Kaunu SRL.

Angajații Primăriei par să nu fi înțeles eroarea

După încă trei ani, firma a obținut un certificat de urbanism pentru parcela în cauză, în care se menționa că terenul este inclus în categoria de folosință livadă. Supriza a apxărut atunci când firma a pornit demersurile în vederea obținerii unei autorizații de construire. Răspunsul Primăriei a fost negativ: terenul era inclus în Registrul Spațiilor Verzi. Aceasta, deși registrul a fost întocmit în 2018, iar terenul era proprietate privată încă din 2014, iar pentru el fuseseră emise mai multe acte de urbanism de către aceeași Primărie. Acum însă, terenul era considerat, fără nicio explicație, spațiu verde și făcând parte din proprietatea publică a județului Iași. Reprezentanții firmei au apreciat că era vorba de o simplă eroare, întrucât în imediata apropiere a terenului se află Complexul de Tratare Șorogari al ApaVital, societate subordonată Consiliului Județean.

SC Kaunu SRL a solicitat Primăriei radierea parcelei din Registrul Spațiilor Verzi, întrucât era vorba de o proprietate privată, nu de una publică. A fost întocmit un proiect de hotărâre a CL pentru modificarea Registrului, dar acesta a fost retras, dintr-un motiv cel puțin ciudat: pentru juriștii Primăriei, eroarea consta în includerea terenului în proprietatea județului, nu în Registrul Spațiilor Verzi (RSV). Era vorba de o eroare într-un act al Primăriei, dar Primăria refuza să o corecteze, pentru că eroarea se referea la o altă instituție publică, CJ.

În final, Primăria a băgat capul în pământ

Cazul a ajuns în instanță, firma cerând Tribunalului obligarea municipalității la radierea parcelei din RSV. Primăria nu a depus nicio întâmpinare la dosar, pentru a răspunde acuzelor aduse de reprezentanții Kaunu SRL. Actele depuse la dosar au fost însă suficiente judecătorilor. Aceștia au constatat că însăși Primăria confirmase, în corespondența cu SC Kaunu SRL, că fusese făcută o eroare. Refuza însă să și-o corecteze, comițând astfel un abuz de putere. Aceasta, deși municipalitatea ar fi trebuit să opereze modificările necesare în RSV din oficiu, nu neapărat la sesizarea firmei interesate.

„Tribunalul nu poate să nu observe că pârâtul (Primăria, n.r.) a confirmat de fapt două erori identificate în evidenţele autorităţilor publice locale (atât privind proprietatea, cât şi privind registrul spaţiilor verzi) şi, deşi acestea sunt probabil corelate (înregistrarea în registrul spaţiilor verzi făcându-se în baza evidenţelor privind proprietatea terenurilor din judeţ), dar sunt ambele posibil de corectat prin iniţiativa pârâţilor din cauză, pârâtul s-a limitat la a nu lua nicio măsură pentru îndreptarea erorilor”, au subliniat magistrații.

Mai mult, reprezentanții Primăriei ignoraseră, intenționat sau nu, întreg istoricul juridic al terenului, retrocedat fostului proprietar printr-o hotărâre judecătorească. Prin aceasta, Primăria negase puterea unei hotărâri definitive, pe care era obligată să o respecte. Tribunalul a obligat municipalitatea să radieze parcela de 1.072 mp din RSV în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. Depășirea acestui termen va fi sancționată cu penalități de întârziere de 100 de lei pe zi. Hotărârea Tribunalului nu este încă definitivă, ea fiind supusă controlului judiciar al Curții de Apel.

