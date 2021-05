Caz de violență domestică din Iași la Acces Direct. Agresorul, transformat în victimă

"Zilele trecute am scris despre bărbatul din Argeș care și-a ucis fosta concubina și pe copilul acesteia. Irinel fusese invitat în luna decembrie, împreună cu fosta sa iubită, Ramona, la Acces Direct, emisiune la care acesta a anunțat public că o va omorî pe femeie dacă îl va părăsi.

Am redat dialogul halucinant și batjocoritor la adresa victimei, în care moderatoarea și invitații ei o încurajau pe femeie să rămână cu agresorul, în ciuda faptul că Ramona era constant agresată psihic, fizic și emoțional de bărbat.

Am văzut atunci, cu toții, ce efect îngrozitor a avut pentru Ramona normalizarea violenței și romantizarea relației sale toxice de către producătorii, invitații și moderatoarea emisiunii Acces Direct.

Mirela Vaida: “A fost părăsit de soție la scurt timp după ce a aflat că femeia sa are o relație extraconjugală. Un tânăr povestește că ar fi găsit în telefonul soției mesaje de dragoste din partea altui bărbat. Furios, i-ar fi cerut explicații. Însă femeia a preferat sa plece de acasă și să-i ia cu ea și pe cei doi copii pe care îi iau împreună”.

Ionuț, filmat cu ochii în lacrimi: (...) "Parcă a fost dat cu un spray. Cum au adormit părinții mei? Cu ce a fost dat în casă? Că mama și tata s-au trezit la ora 9, cand ei se trezesc de obicei la 5 dimineața și își beau cafeaua. Am intrat în camera, m-am uitat, camera goala, pustiu. Am strigat: <<Soție dragă, unde ești? Dragii mei copilași, unde sunteți?>> Am leșinat aici, în casă”.