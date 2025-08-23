Caz dramatic al unui tânăr din Iași: șapte ani de izolare, singur în cameră. Psihologii avertizează asupra sindromului Hikikomori: face ravagii în Japonia sau Italia

Peste 200.000 de adolescenți din Italia trăiesc astăzi în izolare totală, rupți de școală, prieteni și chiar de familie. Fenomenul, cunoscut sub numele de Hikikomori, a fost analizat recent de psihologul Marco Crepaldi pentru „Corriere della Sera” și a stârnit îngrijorări la nivel european. Întrebarea firească este dacă și România, și în special Iașul, se confruntă cu astfel de situații dramatice. Răspunsul pare a fi, din nefericire, da.

Psihologul ieșean Cristian Grigore confirmă că și în Iași există numeroși adolescenți care trec prin episoade de retragere extremă din viața socială.

„Fenomenul hikikomori este rezultatul unui cumul de factori. Am observat la cabinet, în lucrul cu adolescenții, că cel mai frecvent începe din copilărie, fie prin lipsă de atenție și sprijin emoțional din partea familiei, fie, paradoxal, printr-o hiperprotecție excesivă. Neglijarea îi transmite copilului că nu contează și că nevoile lui nu sunt importante. În schimb, părinții hiperprotectivi îi pot contura ideea că lumea este periculoasă și că singur nu se poate descurca. Ambele duc către aceleași consecințe: un adolescent fragil emoțional, cu o autonomie și încredere în sine extrem de scăzute”, explică specialistul pentru „Ziarul de Iași”.

Cum se instalează retragerea?

Psihologii descriu procesul în mai multe etape, care pot dura luni sau chiar ani. În prima fază, adolescentul începe să își piardă interesul pentru școală, pentru sport sau pentru prietenii apropiați. Totul pare o simplă lipsă de motivație, dar semnele devin din ce în ce mai evidente. În a doua etapă, copilul refuză complet să mai meargă la școală, iar părinții reacționează, de cele mai multe ori, greșit, prin pedepse, reproșuri sau amenințări. Soluția corectă, spun specialiștii, ar fi o colaborare reală cu școala, pentru a adapta procesul educațional. În faza a treia, cea mai gravă, adolescentul rupe inclusiv legătura cu părinții și își restrânge existența între patru pereți.

„Dacă peste aceste vulnerabilități emoționale se suprapun presiunea performanței școlare, comparațiile cu alte persoane, teama de a fi criticați și accesul la o lume virtuală în care se simt în siguranță, retragerea din realitate devine o soluție. Adesea, pe acest teren fragil, își face apariția depresia, care accentuează izolarea socială”, atrage atenția Cristian Grigore.

Cazuri extreme: o viață blocată între patru pereți

Pentru a înțelege mai bine gravitatea fenomenului, psihologul ieșean descrie un caz întâlnit la cabinet.

„Am avut un pacient – fiul unui medic – care de șapte ani trăiește aproape exclusiv în camera lui. Nu merge la școală, nu lucrează, nu are prieteni. Toată viața lui se desfășoară în jurul telefonului, al rețelelor sociale și al jocurilor video. Ziua doarme mult, noaptea stă treaz, iar orice contact real cu lumea îl sperie și îi provoacă anxietate. Este fragil emoțional, trăiește cu o depresie severă cronică și a renunțat la orice speranță pentru viitor. Din păcate, aceasta este imaginea clasică a fenomenului: o viață suspendată, lipsită de sens și de conexiuni autentice”, povestește Grigore.

Astfel de situații, deși mai puțin vizibile decât în Italia sau Japonia, există și în România și ridică probleme majore pentru familii. Lipsa unor rețele de sprijin specializate face ca părinții să fie, de multe ori, singuri în fața acestei realități dramatice.

Primele semne: când adolescenții devin „invizibili”

Problema este că, în multe cazuri, izolarea nu începe brusc, ci pas cu pas. Părinții cred adesea că adolescentul traversează doar o etapă și că totul va trece de la sine. Însă semnele devin tot mai clare: ore întregi petrecute singur în cameră, refuzul de a ieși cu prietenii, evitarea contactului social prin scuze inventate, iritabilitate crescută, modificări ale ritmului somn-veghe și pierderea interesului pentru școală.

„La început, semnele sunt subtile, și de multe ori părinții nu le iau în serios. Adolescentul își pierde interesul pentru activitățile care înainte îi plăceau și reduce treptat comunicarea cu familia, până când ajunge să vorbească doar pentru strictul necesar. Noaptea se refugiază în tehnologie – scroll pe smartphone sau jocuri video – iar ziua doarme excesiv. Toate acestea ar trebui să fie un semnal de alarmă”, explică psihologul ieșean.

Ce pot face părinții

Specialiștii subliniază că izolarea nu poate fi combătută prin critici sau presiuni, ci prin apropiere și empatie.

„Primul pas este să fie atenți la semne și să nu le ignore. Izolarea nu apare brusc, ci treptat. Părinții au nevoie să fie prezenți, să ofere căldură și suport emoțional, chiar dacă adolescentul pare că respinge tot ceea ce propun ei. Critica, presiunea și comparațiile cu ceilalți nu ajută, ci dimpotrivă, cresc sentimentul de neputință”, spune psihologul Cristian Grigore.

Acesta recomandă, de asemenea, stabilirea unor limite clare în utilizarea tehnologiei, nu prin interdicții drastice, ci prin alternative atractive: activități comune, plimbări sau experiențe noi.

„Și, mai ales, este nevoie de sprijin specializat cât mai devreme. Psihoterapia și consilierea familială sunt esențiale, iar uneori și suportul psihiatric. Recuperarea durează, dar cu empatie și consecvență acești tineri pot fi readuși către viață”, conchide psihologul.

