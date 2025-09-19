Caz ieșit din comun – Un ieșean care și-a dat în judecată vecinul că-i ocupase abuziv terenul s-a trezit că de fapt el e vinovatul

Un sătean din Contari și-a dat în judecată un vecin pentru că i-ar fi ocupat abuziv o bucată din ogor. El a cerut și stabilirea de către instanță a limitelor dintre cele două proprietăți și fixarea semnelor necesare, astfel încât viitoare conflicte să fie evitate. A avut însă o surpriză neașteptată. Cel care încălcase proprietatea celuilalt era chiar el.

Vecinul construise un gard din sârmă

Gheorghe I. a arătat în acțiunea depusă la Judecătoria Hârlău, că între proprietatea sa și cea a lui Ioan B. din satul Lupăria nu fusese construit un gard. În toamna anului trecut, Ioan B. îi reproșase că tăiase doi copaci, care ar fi fost ai lui. Ioan B. îi ocupase abuziv 840 de mp de teren.

Din acel moment, certurile dintre vecini au degenerat, fiind necesară și intervenția poliției. Era deci obligatorie stabilirea limitei de hotar corecte între proprietăți. Între timp, vecinul construise un gard din sârmă, care trebuia mutat. Magistrații au dispus efectuarea unei expertize tehnice topometrice, din care a rezultat însă că Ioan B. nu ocupa vreo suprafață de teren din proprietatea reclamantului.

Ce spune legea?

Conform actelor de proprietate, Gheorghe I. avea 6.266 mp, iar Ioan B., 9.195 mp. Gardul construit de acesta din urmă se afla la o distanță cuprinsă între 0,9 și 2,1 metri de limita reală a proprietății sale. Când își construise gardul, îi făcuse „cadou” vecinului său, fără să vrea, 610 mp. Gardul trebuia mutat, într-adevăr, dar în sens invers.

Magistrații Judecătoriei au respins capătul de cerere prin care Gheorghe I. revendica 840 mp de teren. Au aprobat în schimb solicitarea acestuia de stabilire a limitelor celor două proprietăți. Conform Codului Civil, la grănițuire sunt obligați să contribuie ambii proprietari, aceștia suportând în mod egal cheltuielile implicate. Ioan B. va trebui să-i plătească vecinului său 3.310 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând cota sa parte din costuri.

