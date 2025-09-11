Caz rarisim în instanță – de la AVC, la tentativă de omor: povestea șocantă a ieșeanului care a vrut să-și ucidă soția după episodul medical ce i-a schimbat viața

După ce l-a transformat din om în neom, un accident vascular cerebral îl va lăsa pe un ieșean și fără libertate. Accidentul i-a schimbat complet personalitatea, transformându-l într-o persoană incontrolabilă, deosebit de agresivă. El a ajuns să-și atace cu sălbăticie propria nevastă, încercând să o ucidă.

Speța reprezintă unul dintre cazurile rarisime în care în instanță se aduce în discuție diminuarea discernământului, iar acest element este și luat în calcul de judecători. Ieșeanul a primit o pedeapsă apropiată de minimul posibil, iar după gratii va fi obligat la tratament medical.

Femeia a început să-și ia scurte vacanțe

Florin Nistor locuia în Podu Iloaiei, împreună cu soția sa. În aceeași curte, într-o casă construită zid în zid cu a lor, locuia cumnata lui Nistor, cu soțul acesteia. În august anul trecut, Nistor a suferit un AVC, ale cărui consecințe au fost deosebit de severe. Ca urmare, bărbatul a fost încadrat în grad de handicap accentuat, fiind diagnosticat cu demență mixtă toxică, tulburare organică a personalității, atrofie cerebrală globală, lacunarism cerebral cronic, sindrom confuzional și alte afecțiuni de natură psihică ori cerebrală. Pe fondul agresivității crescute a bărbatului, viața de familie a devenit pentru soția sa din ce în ce mai dificilă. Pentru a face față, femeia a început să-și ia scurte vacanțe, în care pleca să locuiască la mama sa. Așa s-a întâmplat și în perioada 18-24 noiembrie, iar gestul a fost aproape să o coste viața.

Trei cuțite aliniate pe masă

Femeia s-a întors acasă pe 25 noiembrie, constatând că soțul său fusese deosebit de deranjat de absența sa. L-a liniștit totuși, cum-necum. După două zile, pe când femeia se afla la serviciu, Nistor a venit la ea și i-a cerut să se întoarcă acasă, pentru că nu se descurcă singur să-și ia medicamentele. Soția l-a asigurat că vine imediat ce termină lucrul și l-a trimis acasă.

În așteptarea ei, bărbatul a sfărâmat cu un târnăcop grătarul de cărămidă din curte. Întoarsă acasă, soția a hrănit animalele, iar apoi a intrat în bucătărie, unde o aștepta Nistor. Femeia s-a dus să-și spele mâinile la chiuvetă. A întors capul pentru o clipă și a văzut pe masă trei cuțite, aliniate. I s-a părut ciudat, dar nu a dat importanță, continuând să se spele. Când a vrut însă să-și șteargă mâinile, și-a văzut soțul lângă ea, cu un cuțit cu lama zimțată în mână.

A târât-o de păr prin bucătărie

Imediat, bărbatul a încercat să-și lovească soția cu cuțitul în zona capului. Femeia a ridicat mâna dreaptă, pentru a se apăra. Nistor a continuat să lovească spre zona feței, întrebând-o totodată pe femeie de ce vrea să-l părăsească. A prins-o de păr și a aplecat-o, tăind-o cu cuțitul în zona cefei, apoi a gâtului. A târât-o de păr prin bucătărie, continuând să lovească cu cuțitul. Femeia striga continuu după ajutor, dar Nistor închisese geamul și ușa, astfel încât țipetele ei nu au fost auzite. Nistor și-a izbit soția de pereți și de masa din bucătărie, iar femeia a căzut. S-a ridicat, plină de sânge și a fost inspirată să-i ceară agresorului să o lase să meargă la baie, pentru a se spăla. Bărbatul, care gâfâia din cauza efortului depus, a acceptat.

Noroc cu sora care fuma în curte

Ajunsă pe hol, femeia a deschis ușa casei și a strigat după ajutor. A încercat să fugă, dar nu a reușit. Nistor a apucat-o de gluga hainei și a tras-o înapoi în casă. I-a pus cuțitul la gât, femeia continuând să se apere cu disperare. Din fericire, strigătele ei au fost de această dată auzite de sora sa, care fuma în curte. Aceasta a venit în fugă spre bărbat, a reușit să-i smulgă cuțitul din mână și l-a îmbrâncit pe Nistor în casă. I-a strigat surorii sale să fugă în cealaltă casă, ceea ce aceasta a și făcut. În scurt timp, la fața locului a ajuns poliția și ambulanța, iar Nistor a fost reținut.

Inițial, bărbatul le-a spus anchetatorilor că își lovise soția doar cu palmele. Apoi, că era băut și nu mai știa ce făcuse. Pe parcursul audierilor, anchetatorii au început să aibă suspiciuni cu privire la starea psihică a bărbatului și au dispus efectuarea unei expertize psihiatrice. Aceasta a confirmat faptul că în cursul agresiunii avea discernământul diminuat, iar medicii au recomandat obligarea lui Nistor la urmarea unui tratament medical.

Ea a suferit numeroase tăieturi

Nistor a fost trimis în judecată pentru tentativă la omor împotriva unui membru al familiei, faptă pedepsită cu închisoarea pe un termen cuprins între 5 și 12 ani și jumătate. Femeia suferise numeroase tăieturi în zona membrelor superioare, a feței și a capului, fracturi costale și fractura unui os al încheieturii mâinii stângi. Reușise să se apere cu succes, rănile nefiind grave.

„În absența manevrelor de autoapărare, care au împiedicat producerea de leziuni grave la nivelul capului victimei, zonă vizată de inculpat, precum și a intervenției martorei A.A.A., care a condus la stoparea actelor de violență, acțiunea inculpatului s-ar fi putut concretiza în determinarea decesului victimei”, au apreciat însă magistrații Tribunalului.

Lama cuțitului folosit avea o lungime de 19,5 cm.

Inculpatul a contestat sentința

Judecătorii au subliniat sălbăticia cu care acționase Nistor și faptul că acesta își planificase acțiunea. Își pregătise cuțitele, închisese geamul și ușa bucătăriei și încercase să pofite de neatenția soției. Atacul bărbatului se produsese în lipsa oricărei provocări din partea soției sau a vreunui conflict anterior. Nistor nu era conștient de existența afecțiunilor sale psihice, ceea ce mărea riscul de recidivă. La o eventuală repetare a atacului, femeia poate nu mai era la fel de norocoasă și inspirată pentru a scăpa cu viață. Pentru magistrați, a fost clar că Nistor trebuie închis. Pe de altă parte, judecătorii au ținut cont de faptul că bărbatul își recunoscuse fapta în fața instanței, ca și de diagnosticul medical și de lipsa antecedentelor penale.

„Pe fondul afecțiunii psihice constatate, inculpatul poate deveni deosebit de conflictual şi, chiar în absenţa oricărui stimul extern, acesta se manifestă extrem de violent, ajungând chiar la acțiuni dintre cele mai grave faţă de persoanele din proximitatea sa, cu potenţial tanatogenerator, astfel cum s-a întâmplat în cauza de faţă. Cu toate acestea, în cursul judecăţii, pe fondul administrării, în condiții de detenție, a tratamentului psihiatric necesitat, inculpatul a înregistrat o îmbunătățire vizibilă a condiției psihice și a avut o atitudine sinceră, recunoscând comiterea faptei, dovedind, chiar şi doar din această perspectivă, un potenţial de îndreptare a conduitei”, au reținut magistrații.

Ei au decis condamnarea lui Nistor la 4 ani și 4 luni de închisoare. El a fost obligat și la urmarea tratamentului medical, care se va putea face și în condiții de detenție. Sentința Tribunalului a fost contestată de inculpat, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel. Această instanță va relua dezbaterile pe 3 noiembrie.

Publicitate și alte recomandări video