Cazul Arad. Ciucă: Noi nu am avut exploziv achiziționat din fosta Iugoslavie

„Ceea ce vă pot confirma este faptul că zonele de conflict, unde nu mai există norme și partea aceasta de haos în toate domeniile, facilitează accesul la astfel de materiale și echipamente. Este câte se poate de evident că măsurile, la nivel instituțional, trebuie să fie îndreptate către tot ceea ce înseamnă partea aceasta de control și prevenție. În tot ce am putut să vedem noi, în misiunile pe care le-am desfășurat, se descrie foarte bine posibilitatea ca traficul cu armament, cu explozivi, să capete o cu totul altă amploare. Partea aceasta de a controla și a monitoriza, de cele mai multe ori, este foarte greu de realizat. Din informațiile pe care le știu până la acest moment, noi nu am avut exploziv achiziționat din fosta Iugoslavie. În depozitele armatei există exploziv care a fost produs de către industria de apărare din România. Nu știu să fi avut. Cel puțin în activitatea pe care eu am desfășurat-o, nu am folosit niciodată astfel de materiale”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Aflați amănunte de pe antena3.ro.