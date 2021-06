Cazul Constantinescu: Medicul vorbeşte despre vaccinare ca „injectare” şi despre respectarea „planului la hectar”

Prof.dr. Cristina Gavrilovici, preşedintele Comisiei de Etică, a declarat pentru „Ziarul de Iaşi” că în comisie nu s-a discutat despre corectitudinea deciziei UMF şi nici despre repetate declaraţii anti-vaccin şi de diminuare a importanţei pandemiei, pentru care Răzvan Constantinescu este anchetat de Colegiul Medicilor din Iaşi.

„Ceea ce se confundă în acest moment sunt cele două tipuri de reclamaţii care i se aduc: cea de la UMF este strict legată de modalitatea în care îşi exprimă părerile care au fost jignitoare faţă de instituţia care îl găzduieşte şi îi asigură cadrul profesional în care dumnealui a acceptat să profeseze. Celelalte, de la Colegiul Medicilor, vizează afirmaţiile neştiinţifice şi cu un potenţial de a afecta realmente actul medical, a încrederii pacientului în medic şi chiar cu potenţial de a denigra ştiinţa medicală”, a declarat prof.dr. Cristina Gavrilovici pentru „Ziarul de Iaşi”.

Aceasta a descris faptul că s-au analizat mai multe circumstanţe în care limbajul gastroenterologului a fost „ireverenţios şi neacademic”, precizând că este cea mai mică dintre toate măsurile care pot fi luate împotriva sa. „Pe viitor, dacă lucrurile se vor agrava sau vor escalada - să sperăm că nu este cazul - putem să luăm alte măsuri. Dar dumnealui a spus că «va continua războiul», a afirmat că va contesta această decizie în contextul în care el ar trebui să respecte codul de etică. Dacă va fi o altă sesizare şi comportamentul va continua, va fi o altă anchetă şi o altă pedeapsă; dar este prematur să discutăm - nu ne dorim să se ajungă aici”, a completat prof.dr. Cristina Gavrilovici.

Decizia universităţii nu este definitivă, putând fi contestată în 15 zile la nivel intern, iar dacă o nouă comisie va susţine aceeaşi măsură, aceasta poate fi contestată şi în instanţă. În cadrul audierilor, conform unui document făcut public chiar de Răzvan Constantinescu, acesta susţine că nu a denigrat universitatea, face trimitere la sensul cuvintelor, şi spune că pur şi simplu nu a fost de acord cu decizia conducerii UMF (legat de testarea studenţilor sau de primirea lor la examene după trecerea prin boală sau după vaccinarea anti COVID-19).

„Eu am criticat o decizie: dacă aş critica o decizie a premierului Cîţu, asta ar însemna că denigrez România?(...) Eu am protestat împotriva unei decizii care chiar încalcă etica universitară”, a spus, conform textului realizat de acesta, dr. Răzvan Constantinescu. Acesta a numit, în diferite contexte, conform documentului care circulă în mediul online, că decizia universităţii are caracter „de constrângere şi ameninţare”.