Cazul copiilor decedați la Sfânta Maria: Mărturia unei familii. „S-a luptat, se trezise”

După ce șase copii internați în secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași – toți cu afecțiuni grave și comorbidități – au murit în ultimele zile în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens, noi mărturii ale familiilor care au trecut prin situații similare ridică semne de întrebare privind infecțiile nosocomiale din unitate.

Maria Pleșca, mătușa unui bebeluș născut prematur la Maternitatea „Cuza Vodă” pe 13 mai și transferat ulterior la Spitalul „Sfânta Maria” pentru tratamentul unui icter prelungit, a povestit pentru Ziarul de Iași drama familiei, susținând că micuțul a murit după ce a fost infectat cu bacteria Klebsiella.

„S-a făcut fototerapia. După câteva zile, starea bebelușului nu a mai fost favorabilă. S-au prelevat alte analize și a rezultat prezența bacteriei Klebsiella, care la internare nu era prezentă. Aceasta a fost cauza morții bebelușului – așa cum este menționat și în certificatul constatator de deces. Copilul a murit din cauza infecției cu Klebsiella, pe lângă alte afecțiuni, însă acelea nu erau incompatibile cu viața”, a declarat Maria Pleșca. ,,Chiar se trezise, deschidea ochii”

Bebelușul a stat aproape trei săptămâni în spital. În tot acest timp, familia a sperat că micuțul va reuși să se recupereze.

„Copilul a făcut un stop cardio-respirator, dar a fost resuscitat. După aceea s-a luptat, chiar se trezise, deschidea ochii… însă, din păcate, a murit pe data de 9 mai 2025”, a mai spus mătușa.

Potrivit acesteia, deși bebelușul fusese internat pentru tratamentul icterului, a ajuns în contact cu secția ATI, unde s-ar fi produs infectarea.

„A fost nevoie să facă tratament în clinica de ATI. Totuși, pentru un bebeluș prematur nu era recomandat să intre în contact cu această secție, despre care toată lumea știe – inclusiv personalul medical – că acolo este prezentă bacteria Klebsiella, un agent patogen spitalicesc. Cât timp a fost la terapie intensivă, copilul s-a simțit din ce în ce mai rău, până a decedat. A luptat mult. A fost nevoie și de trombocite, am făcut chiar un anunț umanitar pe Facebook, iar foarte mulți oameni au donat pentru Serafima noastră. Din păcate, bacteria era prea puternică”, a adăugat femeia.

Familia a depus o sesizare la Direcția de Sănătate Publică Iași, însă răspunsul primit a fost evaziv.

„Am făcut o sesizare la DSP și am primit un răspuns după o lună. În răspunsul oficial se precizează că au fost respectate toate normele, dar nu s-a răspuns punctual la întrebările noastre. Ei spun că bebelușul a fost izolat, însă, în realitate, a fost mutat dintr-o secție în alta, nu izolat propriu-zis”, a povestit mătușa bebelușului.

Potrivit familiei, în raportul DSP sunt consemnate 12 cazuri de deces în rândul copiilor infectați cu Klebsiella, însă mătușa susține că numărul real ar fi mai mare.

„În raportul DSP apare un număr de 12 copii decedați, dar cu siguranță sunt mai mulți. Cât am stat la spital, am discutat cu alte familii care mi-au spus același diagnostic: Klebsiella”, a declarat femeia.

Maria Pleșca spune că familia vrea ca Ministerul Sănătății să ofere explicații clare și să ia măsuri concrete pentru ca astfel de cazuri să nu se mai repete.

„Vina ține, cumva, de spital, pentru că, atâta timp cât au murit atâția copii – 12 doar declarați cu Klebsiella – puteau să ia măsuri, să izoleze, să facă ceva. Nu știu exact cum se scapă de bacterie, dar sunt sigură că se putea face ceva. Iar acum, după ce au murit și alți copii din cauza altor bacterii, mă simt vinovată că nu am făcut aceste declarații mai devreme, atunci când a murit Serafima, în luna iunie”, a susținut aceasta.

Ministrul Sănătății: „Fac un apel la calm”

Aflat la Iași, în contextul ultimelor decese, și întrebat despre posibilitatea existenței și a altor germeni patogeni în spital, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că trebuie evitată generalizarea și a admis că au fost constatate deficiențe în aplicarea protocoalelor medicale.

„Sigur, acum nu vreau să generalizăm și aș mai face o mențiune: în momentul de față, în acest spital nu mai există niciun pacient infectat cu acest germen patogen. Fac un apel la calm, în primul rând către părinți și pacienți. Lucrurile sunt, în acest moment, sub control. Secția de Anestezie și Terapie Intensivă nu va mai primi, deocamdată, niciun pacient nou, până când nu vor fi realizate toate dezinfectările necesare și nu ne vom asigura că nu mai există acest potențial risc. Din ceea ce am observat la prima vedere și din discuțiile avute cu personalul medical, este evidentă o lipsă în aplicarea protocoalelor existente. Dacă aceste protocoale ar fi fost aplicate la timp și cu o atenție mai sporită, probabil că am fi putut limita răspândirea infecțiilor”, a precizat Alexandru Rogobete.

Totodată, ministrul a solicitat conducerii spitalului să transmită numărul total al deceselor înregistrate în rândul copiilor de la începutul acestui an.

„Am solicitat această cifră, care va fi inclusă în raportul de control. Așteptăm inclusiv evaluarea medico-legală, pentru a identifica exact cauza decesului acestor copii”, a conchis acesta.

Publicitate și alte recomandări video