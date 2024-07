Cazul tânărului din Prigoreni ucis de caniculă: i s-ar putea întâmpla oricui? Ce spun medicii?

Un tânăr de 32 de ani, aparent sănătos fizic, având doar un ușor handicap psihic, a petrecut mai multe ore afară, în caniculă, pentru a munci. Deși este în vigoare codul roșu și fusese anunțat un val de căldură intensă și disconfort termic deosebit de accentuat, tânărul a ales să se expună la soare. A continuat să-și facă treburile fără grijă, fiind văzut chiar și seara la crâșma din sat. Abia alaltăseară i s-a făcut rău. Medicii susțin că au făcut tot posibilul, dar tânărul avea o temperatură corporală de 43,3 grade Celsius, ceea ce a făcut imposibilă salvarea sa.

Mama tânărului decedat ne-a povestit ultimile clipe ale băiatului: „Dumitru nu bea, că lua niște pastile. Pe la ora 6 l-am scos afară, la răcoare. Am zis că așa doarme el, plus că eu ieri am dormit dusă, ca niciodată. După ce m-am trezit, m-am dus în grădină să aduc păpușoi; când vin înapoi el nu se simțea bine. Mamă, ce e cu aista! Dănuț, ia vino la mama. El mai mult cu mine a stat, de mic. I-am spus „Mamă, trebuie să vină vacile, mamă! Eu vorbeam cu el de parcă avea cinci ani, l-am corcolit deoarece era bolnav. Nu putea vorbi. „Mamă, eu mă culc”, a zis el. Dar să simțesc ceva, că e fierbinte, nu. Mai târziu, vin eu pe un fotoliu… eu dormeam pe un pat și el pe un pat. Dănuț, da’ ți-i rău, ia uită-te la mama! Îi dau o cană de chișleag, îi dau un pahar cu suc, îi dau un măr tăiet așa, a mâncat. Apoi am simțit pe picioare că e fierbinte și i-am zis să mergem la doctor. El a zis: nu merg, nu merg. Se temea de doctor. Am anunțat ambulanța, dar o vinit greu.. Pe la ce oră? Vinise vacile.. pe la un șapte.. toată tevatura asta a durat vreo jumătate de oră. I-am dat un Nurofen pentru temperatură.. I-am pus oțăt. Cei de la salvare au spus că l-au luat din parc.. Dar nu avem parc aici, unde este parc? L-au luat de pe canapea la mine. Mai am patru copii, el era al doilea”, a spus femeia.