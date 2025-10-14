Cazuri ieșite din comun – două ieșence au ajuns la Infecțioase cu mușcături: una de la o cămilă, alta de la un babuin. Unde s-a întâmplat?

Două ieșence sunt internate la spital, una mușcată de cămilă, alta de babuin, în timpul unei vacanțe. Potrivit dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, tinerele s-au prezentat la spital imediat după ce au revenit în țară, pentru evaluare și tratament de specialitate. Din fericire, intervenția medicală a făcut ca situația să se finalizeze fără complicații.

Medicul a explicat că tinerele sunt în afara oricărui pericol, deoarece s-au prezentat foarte repede la spital, imediat după revenirea în țară. Intervenția promptă a prevenit apariția oricăror complicații. Specialistul atrage atenția asupra importanței prudenței în interacțiunea cu animalele, fie ele sălbatice, domestice sau aflate în captivitate, mai ales atunci când manifestă comportamente anormale sau agresive.

Primul caz fatal de rabie din ultimii 13 ani

„Aflându-se în vacanță, cele două tinere au avut neplăcerea de a fi mușcate de cele două animale, motiv pentru care au început imediat profilaxia antirabică. Niciuna dintre ele nu a prezentat simptome, iar evoluția a fost favorabilă. Este îmbucurător faptul că tot mai mulți oameni conștientizează riscurile asociate rabiei și importanța prezentării rapide la medic”, a declarat dr. Roșu.

În ultimele luni, în Iași s-au înregistrat mai multe focare și cazuri de rabie, atât transmise de animale domestice, cât și la animale sălbatice, precum șacalii sau lemurii. Cel mai grav incident a fost cel al unui bărbat de 44 de ani, care a decedat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, devenind primul caz fatal de rabie din ultimii 13 ani. (mai multe informații AICI)

Virusul se transmite în general prin mușcătura unui animal infectat, dar și prin zgârieturi

Medicii avertizează că vaccinarea rămâne singura metodă eficientă de prevenție a rabiei, deoarece odată ce boala se manifestă, șansele de supraviețuire sunt practic inexistente.

Dr. Roșu precizează că rabia este o boală virală cu evoluție rapidă și fatală odată ce apar simptomele clinice. Virusul afectează sistemul nervos central, creierul și măduva spinării, manifestându-se prin febră, hipersalivație, fotofobie, hidrofobie (frica de apă) și aerofobie (frica de aer), precum și prin spasme musculare la nivelul feței și gâtului. În stadiile avansate, pacienții devin extrem de agitați, prezintă tendința de a mușca și dezvoltă tulburări neurologice severe cauzate de afectarea ireversibilă a creierului.

Conform medicului, virusul se transmite în general prin mușcătura unui animal infectat, dar și prin zgârieturi, iar perioada de incubație poate varia între câteva zile și aproape un an, însă cel mai frecvent simptomele apar în aproximativ o lună până la o lună și jumătate de la infectare. În prezent, medicul spune că nu există un tratament curativ, ci doar măsuri de susținere a pacienților.

