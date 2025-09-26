Cazuri ieșite din comun la Iași, la medicul veterinar. Cum a ajuns un șoim la cabinet, între pisici și câini?

Vulpi, bursuci sau șoimi, alături de alte animale sălbatice, ajung aproape săptămânal la cabinetele veterinare din Iași. Deși poate părea ciudat pentru publicul larg, în această săptămână, între pisici și câini, a fost adus un șoim rănit la aripă.

Persoana care a găsit șoimul accidentat a apelat la Dr. Emma Stratulat, de la cabinetul veterinar Eris Vet și Asociația Save Our Paws. Aceasta este unul dintre medicii care acordă voluntar ajutor acestor animale. Când șoimul a ajuns la cabinet, nu a fost o surpriză, ci mai degrabă o tristețe, deoarece, din păcate, nu se mai puteau face multe pentru el.

„Din păcate este o fractură deschisă cu necroză de țesut, ceea ce înseamnă că șansele de recuperare sunt foarte mici și, în astfel de cazuri, se recomandă eutanasia. Totuși, colaborăm cu un cabinet specializat în animale sălbatice și păsări, situat la Piatra Neamț, cu care menținem legătura constant. Ei evaluează fiecare caz și ne transmit dacă animalul poate fi ajutat. Dacă este posibil, îl preiau pentru operații și reabilitare. De asemenea, atunci când găsim pui de rândunică sau de vrabiuță, îi creștem și îi hrănim până pot fi eliberați, oferind sprijin cât putem prin asociatia noastră de protecție a animalelor”, a explicat aceasta.

Nu este recomandat să trăiască în cușcă pe termen lung

Dr. Stratulat spune că există multe situații în care, din păcate, nu se mai poate interveni, precum fracturi ale picioarelor sau aripilor. Pentru animalele sălbatice nu este recomandat să trăiască în cușcă pe termen lung, astfel că, în astfel de cazuri, medicii recomandă eutanasia.

„Am primit vulpi și am avut și un bursuc accidentat, lovit de mașină, cu fractură la osul frontal. Am reușit să-l vindecăm și să-l reabilităm. Ulterior, a fost preluat de un centru specializat din Focșani, unde a fost reabilitat din perspectiva comportamentului natural. Stând în cabinete și primind hrană, bursucul începuse să manifeste tendințe de apropiere față de oameni, așa că centrul l-a pregătit pentru reîntoarcerea în mediul său, iar apoi a fost eliberat în zona în care fusese găsit”, a precizat medicul veterinar.

Nu există un protocol oficial pentru situațiile în care este găsit un animal sălbatic

Medicul veterinar explică că, nu există un protocol oficial pentru situațiile în care este găsit un animal sălbatic. Acesta specifică faptul că nu există o unitate specializată pentru astfel de cazuri, iar intervențiile se fac în mod voluntar.

„Dacă animalul poate fi prins și este rănit sau foarte bolnav, iar persoana care îl găsește se poate ocupa de manipularea lui, acesta poate fi adus la cabinetul nostru”, a declarat dr. Stratulat.

