Ce a adus rectificarea bugetară pentru Iași: bani pentru numai opt primării ieșene. E jale!

La acestea se adaugă Consiliul Județean. Însă pentru două orașe și o comună din județ, vestea e una proastă: bugetele li se micșorează.

Rectificarea bugetară aduce în buget 26,34 milioane de lei – pentru Consiliul Județean și pentru cele câteva dintre cele 98 de primării din tot județul. Sumele provin din cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv din TVA, la care se adaugă încă una, de 14 la sută, de asemenea din impozitul pe venit. Ultimele două sunt destinate echilibrării bugetelor locale, pentru ca primăriile să-și poată îndeplini obligațiile financiare și să furnizeze servicii publice esențiale.

Ce-i drept, Guvernul mai trimite în județ 56,7 milioane, pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (9 milioane), respectiv pentru finanțarea transportului elevilor (47,5 milioane) și pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (200 mii lei). Dar aceste sume au destinație precisă.

Banii pentru gustarea elevilor se întorc în bugetul de stat

Pe de altă parte, Iașul pierde 6,5 milioane de lei, adică finanțarea Programului pentru Școli pentru anul școlar abia început. Amintim că acordul cadru pentru furnizarea alimentelor către cei peste 80 de mii de copii din județ a fost atribuit doar pe jumătate, respectiv toate cele cinci loturi de fructe și numai două loturi cu produse de panificație – cele din vestul județului. Din cauza alocărilor sub prețul pieței, nicio firmă nu s-a arătat interesată de furnizarea și distribuirea lactatelor, la fel și pentru celelalte trei loturi cu produse de panificație.

Împărțirea banilor din rectificare nu ajunge însă la toată lumea pe plus. Cele mai multe primării nu au primit niciun leu, iar trei s-au trezit chiar datoare.

Pe plus și pe minus

Partea leului, adică 23,6 milioane de lei, merge la Primăria Iași. O altă sumă consistentă, aproape 2,6 milioane de lei, ajunge la Primăria Miroslava. În ambele cazuri, banii provin doar din cota defalcată din impozitul pe venit – ceea ce înseamnă o prognoză îmbunătățită a încasărilor din această sursă.

Însă această creștere este valabilă doar pentru Iași și Miroslava. La Pașcani, Tg. Frumos și Lețcani, lucrurile nu stau la fel de bine. Rectificarea este una negativă pentru comuna Lețcani, care pierde 853 de mii de lei din sursa impozitelor pe venit. Pașcaniul a primit la rândul lui 409 mii lei, iar bugetul Tg. Frumos scade cu 228 de mii de lei.

De la rectificare lipsesc nu mai puțin de 87 de primării, care nici nu pierd, nici nu primesc vreun leu. Printre ele, Hârlău, Podu Iloaiei, Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Popricani.

În schimb, alte cinci primării din jurul municipiului Iași primesc câte ceva: Rediu, 258 de mii de lei, Tomești, 173 de mii, Valea Lupului, 76 de mii, Victoria, 32 de mii și Holboca, 14 mii de lei. O a șasea comună, din cealaltă parte a județului – Cristești – va adăuga la buget fix 100 de mii de lei în urma rectificării. Printre „câștigători”, se numără și Consiliul Județean, cu aproape un milion de lei.

Publicitate și alte recomandări video