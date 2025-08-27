Ce a discutat Bolojan la Iași în biroul lui Alexe cu prefectul și șeful CJ? Premierul venea de la Broșteni și mergea spre Chișinău

Președintele CJ Iași nu a putut să spună ce urmări concrete pentru ieșeni vor avea discuțiile purtate cu premierul. Pe site-ul Guvernului și pe pagina lui Ilie Bolojan oprirea la Iași nici nu este menționată.

Începerea lucrărilor la Autostrada Unirii, de la Moțca spre Iași, respectiv de la Moțca spre Tg. Mureș, a fost unul dintre subiectele pe care președintele CJ Costel Alexe spune că le-a abordat vineri seară în timpul escalei prim-ministrului Ilie Bolojan la Iași, în drumul său de la Broșteni spre Chișinău.

„În acest moment, solicitarea de finanțare pentru autostrada A8 de la Pașcani la Iași, respectiv pentru A7 de la Pașcani spre Siret a fost transmisă Comisiei Europene” pentru includerea acestora în noul instrument de finanțare destinat industriei de apărare, a spus el. „Cred că luna noiembrie va aduce vești bune pentru comunitatea ieșeană: cu cât va fi mai mare suma alocată pentru România, pentru că este vorba de un grant de 150 de miliarde de euro, cu atât mai mare va fi procentul banilor ce vor putea fi folosiți în infrastructura rutieră”, a adăugat șeful CJ Iași.

Centura de la Podu Iloaiei: una spune șeful CJ, alta afirmă ministrul Transporturilor

Urgentarea demersurilor pe care trebuie să le facă Guvernul României prin Ministerul Transporturilor pentru centura de la Podu Iloaiei și pentru cea de la Uricani-Capăt Dacia a fost un alt subiect discutat cu premierul Bolojan.

„În momentul de față nu a ajuns la sediul Guvernului proiectul hotărârii cu indicatorii tehnico-economici”, a spus Costel Alexe, referindu-se la Centura Podu Iloaiei. „Sper ca Ministerul Transporturilor să finalizeze ultimele demersuri, să-și ia avizele și proiectul să fie aprobat”, a conchis el.

Totuși, la mijlocul lunii iulie, ministrul Transporturilor răspundea interpelării unei deputate ieșence că atât studiul de fezabilitate al centurii de la Podu Iloaiei, cât și al variantei de la Uricani mai au nevoie doar de hotărârile de guvern.

„În acest moment, studiul de fezabilitate pentru Varianta Ocolitoare Podu Iloaiei (Drum de conectivitate între A8 și DN 28) a fost avizat de comisiile tehnico-economice ale DRDP Iași, CNAIR SA și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, fiind avizat inclusiv de Consiliul interministerial, etapă premergătoare aprobării indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern. După emiterea HG, urmează demararea procedurilor pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție”, a precizat ministrul Ciprian Șerban în răspunsul la o interpelare adresată de deputata Cristina Dascălu.

