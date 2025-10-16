Ce a fost în spatele plecării liderului PSD Iași din Comisia pentru controlul SRI? A devenit vicepreședinte în alta

Deputatul ieșean a putut fi nominalizat în această Comisie după ce, anterior, a renunțat la calitatea de membru al Comisiei privind exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI. Cele două poziții erau incompatibile: conform legii 30/1993, actualizată în 2018, membrii Comisiei pentru SRI nu pot face parte, în același timp, din alte comisii permanente.

În contextul plecării din Comisia SRI, Bogdan Cojocaru declarase pentru „Ziarul de Iași” că își dorește să facă parte din Comisia pentru transporturi întrucât din această poziție se poate „bate pentru proiectele Iașului”. La Senat, printre membrii Comisiei omoloage se numără doi parlamentari ieșeni: Lucian Rusu (PNL, vicepreședinte al Comisiei) și Marius Bodea (USR, secretar).

Printre atribuțiile celor două comisii se numără avizarea proiectelor de lege și emiterea de rapoarte în domeniul transporturilor și infrastructurii. În același timp, Comisia poate solicita Guvernului informații și lămuriri privind monitorizarea șantierelor, iar, din acest punct de vedere, scopul declarat al parlamentarilor ieșeni are în vedere proiectele privind construirea autostrăzilor A7 și A8.

Nu în ultimul rând, Comisia audiază și avizează atât candidații pentru funcția de ministru, cât și persoanele interesate să ocupe posturi în cadrul instituțiilor publice aflate în domeniul de competență.

„Efectuează anchete parlamentare şi audieri în probleme legate de obiectul de activitate al Comisiei sau din însărcinarea Biroului permanent, la care pot fi convocaţi membri ai Guvernului, reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare şi ai celor guvernamentale, reprezentanţi ai asociaţiilor sindicale sau patronale, membri ai societăţii civile sau ai organizaţiilor neguvernamentale”, este o altă atribuție a celor două comisii.

