Ce a păţit o braşoveancă după ce s-a trezit cu 23.000 de euro pe card şi a refuzat să returneze banii

O angajata a unei fabrici din Brasov a fost trimisa in judecata dupa ce firma la care lucreaza i-a transferat in cont, din greseala, peste 100.000 de lei, iar muncitoarea a refuzat sa restituie banii. Procesul este pe rolul Curtii de Apel Brasov, iar sentinta finala a ramas in pronuntare.

O tanara de 31 de ani din judetul Brasov, care s-a trezit in cont cu echivalentul in lei a 23.000 de euro, a fost trimisa in judecata pentru insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor dupa ce a refuzat sa returneze banii.

“Norocul” a dat peste tanara de 31 de ani in martie 2019, cand fabrica la care lucra i-a transferat in cont suma de 112.194 lei (n.r. - aproximativ 23.000 de euro), cu 110.597 lei mai mult decat salariul pe care firma dorea sa il transfere angajatei.

Potrivit rechizitoriului, dupa ce au constatat ca au transferat uriasa suma de bani in contul angajatei, reprezentantii firmei au incheiat cu tanara un angajament de returnare a banilor, lucru care nu s-a intamplat, tanara folosind “salariul” de peste 20.000 de euro in interes propriu.

In urma acestei situatii, reprezentantii firmei la care lucra tanara au facut plangere penala, iar angajata a fost trimisa in judecata. In proces, inculpata a recunoscut toate acuzatiile, cerand sa fie judecata in procedura simplificata.

In urma procesului, Judecatoria Brasov i-a aplicat tinerei o pedeapsa de doua luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei si 60 de zile de munca in folosul comunitatii. Practic, aplicarea pedepsei a fost amanata, ceea ce inseamna ca tanara o sa aiba cazierul curat.

