Ce afacere ar putea „înflori” pe lângă brutăria Țac-Țac a fostului primar din Târgu Frumos, Ionel Vatamanu? Cu cât se vinde un teren de aproape 800 mp, alăturat fabricii

Un teren de 770 mp, situat pe strada 22 Decembrie 1989 din Târgu Frumos, peste drum de brutăria „Țac-Țac” deținută de familia fostului primar Ionel Vatamanu, este scos la vânzare de Orange România. Licitația se desfășoară prin ofertă în plic închis, prețul de pornire fiind de 45.100 de euro, la care se adaugă TVA, potrivit anunțului de vânzare, consultat „Ziarul de Iași”.

Amplasarea l-ar putea face destul de atractiv pentru investitori: este la doi pași de piața locală, unde în fiecare joi are loc târgul săptămânal, un punct de interes pentru locuitori și comercianți, și la câțiva metri de afacerea familiei Vatamanu. Un investitor cu idei bune ar putea transforma terenul într-un spațiu complementar sau într-o afacere care să atragă la fel de multă atenție ca brutăria vecină.

Terenul este împărțit în două parcele. O parcelă este de 476 mp, categoria „curți construcții”, și cealaltă este de 294 mp, categoria „ape stătătoare”. Pe proprietate există și o construcție de 59 mp, care poate fi folosită ca spațiu de depozitare sau extinsă pentru activități comerciale.

Brutăria „Țac-Țac”, un nume mai mult decât cunoscut în Târgu Frumos

Familia Vatamanu din Târgu Frumos este cunoscută atât pentru implicarea în administrația locală, cât și pentru afacerea de familie în domeniul panificației, prin intermediul firmei Țac Țac SRL, cu obiect de activitate producția și comercializarea produselor de panificație, patiserie și cofetărie. Ionel Vatamanu a fost primar al orașului Târgu Frumos timp de trei mandate, între 2012 și 2024. Oficial, unic asociat al firmei Țac Țac SRL este Zinica Vatamanu, soția fostului primar. Firma funcționează de peste 30 de ani. Anul trecut, Țac Țac SRL a avut afaceri de circa 25 mil. lei (5 mil. euro), la care a scos un profit net de 1,8 mil. lei (360.000 euro), potrivit datelor financiare publice.

