Ce-ar fi să ai o vacanță fără telefon? Rolul benefic al jocului în natură și nocivitatea ecranelor. „Experimentul” Olanda

Cum este să nu realizezi încă ce este bine pentru tine și ce îți face rău? Să pierzi timp în fața unui telefon? Sau să citești? Sau chiar să te joci cu prietenii tăi?

Hai, să-ți spun ce-ți vei aminti când vei crește mai mare. Toate amintirile tale vor fi despre prietenii și despre jocurile din copilărie. Crezi tu că-ți vei aminti despre cum butonai telefonul în vacanțe? Despre ce postau ceilalți pe tik tok? Altceva de fapt îți vei aminti… Toate acțiunile, jocurile, interacțiunile cu prietenii și colegii tăi vor rămâne vii în mintea ta. Pentru că amintirile sunt despre libertatea creierului și a timpului tău, nicidecum despre un ecran care acum ți se pare captivant și peste ani se va demoda cu totul.

Dar amintirile tale vii? Acestea vor rămâne nemuritoare și te vor face să crești frumos și armonios în gândire. Eu îmi amintesc de toate vacanțele de vară în care mă jucam ore întregi cu prietenii mei. Alarma de dimineață o dădea ,,pătrățica”, un joc cu mingea pe asfaltul din curtea blocului în care s-au țesut prietenii care și acum sunt încă prezente în mintea mea. Acestea sunt amintirile nostalgice despre adevăratele vacanțe fără griji. Doar cu râsete și bună dispoziție, cu prea puțină mâncare și cu un nesfărșit chef de joacă. Și tu vrei să stai cu telefonul în mână în timpul vacanței de vară? Când ai ocazia să faci toate aceste lucruri frumoase fără să rămâi captiv într-un telefon care îți fură amintirile.

Hai, să te bucuri de soare, de apă, de diminețile însorite de vară pentru că acestea vor rămâne amintirile tale și îți vor hrăni inteligența emoțională. Vei mai îmbătrâni iar creierul te va trimite mereu acolo, la acele zile pline de bucurie.

Ieși afară, joacă-te cu prietenii tăi și nu lăsa nimic și pe nimeni să te supere pentru că vrei să te bucuri de fiecare zi.

Închid ochii și visez la zilele de joacă lipsite de griji, la florile din grădina vecinei mele, la mirosul iasomiei de vară și la nesfârșitele povești cu prietenii mei.

Copile drag, nu lăsa telefonul să îți fure din prieteni, nu-l lăsa să îți șteargă din amintiri. Ecranele ne fac mai triști și ne țin captivi într-o lume artificială de care nu ne vom mai aminti niciodată cu drag.

Tot ce ai nevoie este să te bucuri și să trăiești liber. Discută cu prietenii tăi, petrece mult timp la joacă, nu te uita la ceas, oferă-ți timp să petreci nespus și să te joci fără sfârșit. De ce spun asta? Pentru că doar acestea îți vor fi amintirile.

Interzicerea telefoanelor mobile în școlile olandeze

Olanda este una dintre țările care a interzis utilizarea telefoanelor mobile în timpul programului școlar. Cercetătorii au concluzionat că această măsură care părea opresivă atunci când a fost propusă a avut de fapt reacțiile cele mai bune. Elevii se concentrează mai ușor iar mediul școlar și rezultatele școlare s-au îmbunătățit semnificativ. Mai mult, prin faptul că nu mai au parte de defocusarea pe smartphone, interacțiunea dintre elevi s-a îmbunătățit. Siguranța socială este iarăși un aspect pozitiv. Nu mai există riscul ca elevii să se fotografieze între ei și să își posteze fotografiile pe diverse grupuri de socializare- fapt care conduce la bullying. S-au produs schimbări și în conversațiile elevilor din timpul pauzelor. În lipsa telefonului mobil, aceștia sunt nevoiți să socializeze între ei.

Încep astfel să devină tot mai clare experimentele sociale care ne arată ce diferențe se produc atunci când copiilor le sunt interzise telefoanele mobile la școală. Realizăm cât de mult le știrbește acestora din socializare, interacțiune, deschiderea sufletească- acest obicei nociv dus până la adicție. Noi adulții realizăm pe propria piele cât rău face să scrolezi încontinuu și să parcurgi kilometri de informații inutile care-ți parazitează mintea. Și cât de nociv este acest lucru la copii și adolescenți care nu realizează gravitatea situației.

Sfaturi și idei

Te și gândești cu ce să înlocuiești plăcerea butonatului? O înlocuiești cu armonia din relațiile de prietenie și cu multă mișcare în aer liber. Dacă îți este greu să te abții de la ecran, instalează-ți un program de restricționare a utilizării telefonului. Pentru o jumătate de oră pe telefonul mobil, plătește cu alergat, bicicletă, plimbări și lectură. Analizează-te: cum te simți după câteva ore cu ochii în ecran și cum te simți după câteva ore afară în natură? Diferențele le observi și singur. Totul este să faci un efort de a trăi sănătos.

Știai că expunerea prelungită la ecrane la vârste fragede este asociată cu tulburările psihice? Și aceste probleme se pot prelungi chiar și la vârsta adultă. De ce să îți faci singur rău? Îți vei dezvolta mai greu limbajul, vei comunica mai greu și vei avea insomnii de la excesul acesta. Știai că ești expus și la obezitate odată cu acest obicei nociv? Un procent mare dintre cei care își butonează în exces telefonul mobil sunt obezi. De ce atât de multe riscuri și un preț atât de mare pentru un amărât de smartphone?!

Expunerea prelungită la platforme sociale, jocuri video, tv, reel-uri- sunt concepute să stimuleze constant sistemul de recompensă și creierul răspunde cu o eliberare de dopamină. Asta te va face să îți pierzi răbdarea la școală și în celelalte activități. Învață să te și relaxezi, fără a fi mereu în priza aplicațiilor colorate și mereu activate. Italienii au un obicei pe care îl practică pentru a se destinde și pe care îl numesc ,,dolce farniente” care se traduce prin plăcerea de a nu face nimic. Din când în când mai ai nevoie și de o ,,plictiseală sănătoasă”.

Asocierea dintre timpul excesiv petrecut în fața ecranelor și vârsta fragedă este asociată cu probleme de atenție și de comportament.

Ai nevoie de un remediu bun. Joacă-te cu prietenii, leagă prietenii benefice și fă-ți amintiri pentru tot restul vieții!

Închid ochii și visez

Închid ochii și visez. Ziua vacanței de vară începe într-o dimineață însorită, la joacă cu prietenii mei. Ziua aceasta parcă nu se mai sfârșește niciodată.

Închid încă o dată ochii și visez la ziua libertății și a tinereții. Este tot într-o dimineață de vară când am plecat spre mare cu prietenii mei. Am oprit la un magazin pe marginea drumului spre mare și am mâncat covrigi cu sana. A fost cel mai gustos mic dejun care mi-a umplut sufletul de bucurie. Libertatea și bucuria zilelor de vacanță zburdau în sufletul meu. Aceasta este dimineața de vară în care eu am fost nespus de fericit. Încă visez la dimineața aceasta de vară cu zâmbetul pe buze și cu o nostalgie continuă. Vă mulțumesc dragii mei prieteni, toți cei care mi-ați încântat copilăria și mi-ați oferit atât de multe amintiri.

Te încurajez și pe tine să te bucuri cu totul de vacanța de vară, să râzi, să te joci mult mult de tot, să râzi cu haz din absolut orice și să realizezi că viața frumoasă este despre asta și nu despre un amărât de smartphone.

Să ai parte de o vacanță de vis!

Conf.univ.dr. Cozmin MIHAI este medic primar psihiatru și medic specialist în medicina muncii

