Ce averea are Petru Avram-“animalul politic” din fruntea ABA Prut – Bârlad

Petru Avram, şeful Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Prut – Bârlad şi vicepreşedintele PNL Iaşi, implicat în scandalul mediatic provocat de un reportaj Recorder.ro care dezvăluie numirile politice făcute de liberali în filialele companiei Apele Române, a încasat în anul 2019 venituri în valoare totală de aproape 97.000 de lei (20.000 de euro), adică o medie lunară de 8.100 de lei (echivalentul sumei de aproape 1.700 de euro). Informaţiile apar în declaraţia de avere a acestuia, completată de Petru Avram în luna noiembrie a anului 2020. Suma reprezintă veniturile obţinute pe parcursul anului 2019 din salarii/vouchere de vacanţă ca director al ABA Prut – Bârlad (83.500 lei/1.310 lei), indemnizaţiile încasate în calitate de consilier judeţean din partea PNL Iaşi (11.000 lei), cât şi venitul din activităţile de cadru didactic asociat (şef lucrări) în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (850 lei).

Bijuterii, tablouri şi icoane

El deţine o colecţie „frumuşică” de bijuterii, tablouri şi icoane, cu o valoare estimată la 85.000 de lei (17.500 de euro), şi are un cont bancar deschis în anul 2014, la Banca Transilvania, în care a economisit suma de 10.000 de lei (2.100 de euro). Petru Avram, cel care s-a autoproclamat „un animal politic care va ajunge cel puţin ministru”, se află la cârma instituţiei ABA Prut – Bârlad din luna ianuarie a anului 2019, însă a mai ocupat această funcţie şi în trecut, mai exact din martie 2016 şi până în octombrie 2017, când a fost schimbat.

Comparativ cu veniturile aferente anului 2018, în cuantum de 69.500 de lei, declarate de Avram în luna iunie a anului 2019, veniturile încasate anul trecut sunt mai mari cu aproape 40%. Petru Avram este căsătorit şi are trei copii. Soţia lui, de profesie jurist în cadrul SN CFR, a obţinut în anul 2019 din indemnizaţia de creştere a copilului suma de 69.600 de lei, iar alocaţiile copiilor au însumat 6.300 de lei.

Posesor de BMW

Şeful ABA Prut – Bârlad mai are în proprietate, alături de soţie, o casă de 120 mp şi un teren de 490 mp în Iaşi, bunuri dobândite în anul 2019, şi este unic proprietar al unui apartament de 70 mp, tot în Iaşi, dobândit în anul 2003. Are două autoturisme cu acelaşi an de fabricaţie, respectiv 2007: un BMW 520 şi un Hyundai. Avram a mai notat în declaraţia de avere din anul 2020 că are un credit de 66.200 de lei la banca OTP Iaşi, contractat în anul 2019 şi scadent în anul 2023, dar şi că a împrumutat în acelaşi an de la o persoană fizică suma de 2.000 de euro, bani pe care Avram trebuie să îi returneze anul acesta. Recorder.ro arată că, la cererea insistentă a lui Petru Avram, o fostă chelneriţă la un bar din Iaşi a fost angajată la ABA Prut – Bârlad la departamentul care se ocupă de apărarea inundaţiilor, fără a avea însă o minimă pregătire în domeniu.