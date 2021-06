Ce bonusuri ofera casinourile de pe internet? (P)

Unul dintre motivele pentru care casinourile online au devenit atat de populare in Romania in ultimii ani este reprezentat si de bonusurile pe care acestea le ofera. Operatorii de casino se intrec in oferte bonus care de care mai interesante, intocmai pentru atragerea jucatorilor noi.

In cadrul acestui articol iti voi prezenta ce tipuri de bonusuri poti intalni la casinourile licentiate, de ce merita sa incasezi un astfel de bonus, dar si alte detalii in legatura cu ofertele promotionale la casino online.

De ce sa incasezi un bonus la casino online?

Exista unii jucatori, in special cei incepatori care considera ca ofertele bonus sunt de fapt “capcane” intinse de casinourile online. Nimic mai gresit. Bonusurile sunt oferite intocmai pentru a sprijini jucatorii noi si a-i ajuta pe cei care nu au un buget de start foarte consistent.

Mai mult decat atat, unele dintre cele mai apreciate casinouri online ofera pe langa bonusuri de bun venit si oferte pentru clientii existenti, asa cum este cazul 888casino , de exemplu. Prin intermediul acestor promotii operatorii reusesc sa tina jucatorii mereu conectati, iar acestia au sanse mai mari de a obtine castiguri.

Prin intermediul unui bonus poti primi bani in plus la depunere, rotiri gratuite sau diferite beneficii. Cu ajutorul acestora iti vei consolida bugetul disponibil pentru jocurile de noroc. Astfel vei juca mai relaxat si bineinteles ca iti cresti si sansa de a iesi pe profit.

Bonusurile oferite de casinourile online

In ziua de astazi bonusul oferit de un site de jocuri online este un aspect foarte important. Este si normal sa se intample asta, deoarece oferta bonus este practic primul lucru pe care il afli despre un casino.

In aceste conditii, operatorii licentiati de jocuri incearca sa vina in intampinarea clientilor noi cu oferte cat mai atractive. Iata in lista de mai jos tipurile de bonusuri pe care le poti intalni in casinourile de pe internet:

• Bonus fara depunere

• Bonus procent din suma depusa

• Bonus cu rotiri gratuite

• Bonus pentru clientii existenti

Bonus fara depunere

Unele casinouri online ofera chiar si bonusuri fara depunere pentru clientii noi. Astfel de oferte sunt o idee buna pentru a atrage jucatori noi pe site, deoarece practic acestia nu risca nimic si se pot distra 100% gratuit in cadrul platformei.

Un bonus fara depunere poate fi acordat fie sub forma de bani bonus, fie sub forma de rotiri gratuite la jocurile cu pacanele.

In general o astfel de oferta este acordata fie pentru simpla inregistrare pe site si verificarea adresei de e-mail, fie pentru verificarea contului, prin trimiterea documentelor solicitate (procedura care oricum este obligatorie prin lege).

Mai mult, unele casinouri care ofera bonus fara depunere pot solicita si un anumit cod promotional fie la inregistrare, fie ulterior intr-o sectiune dedicata de pe site. Tocmai de aceea trebuie sa te informezi cu privire la astfel de promotii, pentru a sti exact ce trebuie sa faci pentru a profita de ele.

E clar ca un bonus fara depunere reprezinta o oferta de neratat. Riscul din partea ta este zero, iar cu ceva noroc poti ajunge chiar sa obtii profit de pe urma unei astfel de promotii.

Bonus procent din suma depusa

Acest tip de bonus este cel mai intalnit de pe piata si aproape toate casinourile din Romania il ofera. Este vorba despre un bonus la depunere care in general se situeaza intre valorile de 50% si 200% din suma depozitata.

Mecanismul de functionare al unei astfel de oferte este destul de simplu. In functie de suma pe care o depui vei primi bonus un anumit procent din aceasta. Evident, exista si anumite limite maxime de bonusuri ce pot fi oferite.

De asemenea exista si casinouri licentiate online care ofera bonus procent din suma depusa pentru primele 3 sau chiar primele 5 depozite, nu doar pentru prima incarcare a contului.

Bonus cu rotiri gratuite

Si promotiile cu rotiri gratuite bonus au devenit foarte populare in ultimul timp, iar jucatorii le apreciaza. Numarul de free spins primite drept bonus poate fi unul fix sau poate varia in functie de suma depozitata.

Oricum ar fi, e clar ca un astfel de bonus este de foarte mare ajutor in special pentru cei care nu au un buget prea consistent pentru jocurile de noroc. Rotirile gratuite iti pot aduce castiguri frumoase la jocurile cu pacanele.

Bonusuri pentru clientii existenti

Nu in ultimul rand trebuie amintite si ofertele pentru jucatorii care au deja cont pe site. Casinourile online de top nu isi neglijeaza nici clientii existenti, pentru care lanseaza in mod constant diferite oferte. In aceasta categorie trebuiesc amintite bonusuri de reincarcare, bonusuri fara depunere, bonus de ziua de nastere si altele.

De asemenea, tot la capitolul promotii pentru clientii existenti ar putea fi incluse si turneele si concursurile pe care unele site-uri de casino online le organizeaza si in cadrul carora sunt oferite premii in bani cash, bani bonus, rotiri gratuite sau chiar gadget-uri, telefoane sau masini de ultima generatie.

In concluzie, intr-un casino online licentiat vei putea beneficia de o multime de bonusuri si oferte care te vor ajuta sa iti consolidezi bugetul disponibil si in acest fel sa iti cresti sansa de a obtine profit din jocurile de noroc.