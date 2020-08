Ce consecinţe are congresul partidoiului la Iaşi

Se schimbă ceva esenţial în felul în care va funcţiona partidul, se schimbă, în sfârşit, stânga românească, aşa cum zice Vasile Dîncu? La asemenea întrebări l-am abordat desigur pe amicul nostru Archibald Tănase, care spune că la Iaşi vor fi efecte, dar nu acum, ci mai târziu. Are Iaşul vreun vicepreşedinte din cei 12 de la partidoi? Nu are. Are în schimb parte de mai mare ruşinea, câtă vremea vicepreşedinţii din zonă sunt cei de la Bacău şi de la Botoşani.

Se pare că aliaţii tradiţionali ai lui Maricel şi anume Ciorăpel, baronul de Neamţ şi Mitică Buzatu, baronul din Vaslui, au cam ieşit din cărţi, ba chiar au căzut în dizgraţie. Acest lucru spune că actuala conducere a partidoiului, în frunte cu Ciolacu, nu vede conducerea de la Iaşi ca pe una de încredere, sau chiar de durată. Felul ambiguu, confuz şi eliptic al lui Măricel de a conduce îşi cam arată roadele.

Ne amintim de acum vreo două luni, când se împărţeau funcţiile prin partidoi şi el era plecat prin Turcia sau cine ştie unde? Prin partidoi se glumeşte şi se spune că atunci “când s-o împărţit norocu’/ fost-a el dus la lucru”. Adevărul este că întotdeauna a fost cam defazat faţă de deciziile din partidoi.

În acelaşi timp, partidoiul ieşean plăteşte astfel pentru fidelitatea exagerată arătată lui Dragnea şi echipei lui, pentru zelul lui Dodorel şi lipsa de reacţie la timpul ei a Madamei cu Camelii. Vă mai amintiţi de vizita lui Dragnea la Iaşi şi de declaraţiile lui Măricel cum că au fost aduşi protestatari din alte judeţe, când realitatea era că mulţimea de tineri din Iaşi îşi striga nemulţumirea?

În ceea ce priveşte efectele, astea vor fi, probabil, imediat după alegerile locale, în eventualitatea în care şeful Maricel va pierde. Mirosul de sânge atrage întotdeauna rechinii.

Secretele listei de la congres

Dar congresul partidoiului a avut şi o faţă mai puţin sumbră, ba chiar zâmbitoare, ca să nu spunem comică. Cică vineri dupa-amiaza, la Iaşi se făcea strigarea cine participă la congres şi cine nu.

La un moment dat, au constatat că lista participanţilor fusese întocmită în februarie, când fusese vorba pentru prima oară să fie organizat congresul. Din acest motiv, pe ea figurau mulţi care trecuseră între timp la liberali. Unii dintre ei au fost sunaţi să vină, deoarece nu se mai ştia situaţia lor.

Cine ştie dacă a votat vreunul! Ăsta, da, paradox politic, să fi fost ales preşedinte de partidoi cu voturi de la liberali.

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.