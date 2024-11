Ce crede Florin Talpeș despre potențialul Iașului în industria IT

Prezent la Iași pentru a doua oară în acest an, Florin Talpeș, CEO și cofondator al Bitdefender, liderul global de securitate cibernetică, a spus pentru Ziarul de Business că Iașul are un potențial foarte mare în zona de business, însă există și un ”dar”. Pentru că întotdeauna e loc de mai bine, din punctul său de vedere, iar locul Bitdefender pe harta lumii ne face să îl credem pe cuvânt.

În cadrul unui scurt interviu, acordat în exclusivitate, Talpeș a discutat despre importanța învățării continue și a inițiativelor care pot valorifica potențialul regiunii. În acest context, antreprenorul a subliniat rolul esențial al parteneriatelor și colaborărilor între sectorul de afaceri și cel educațional pentru a stimula dezvoltarea economică și tehnologică a Iașiului.

Omul de afaceri a profitat de ocazie și a lăudat inițiativele RBL, considerându-le vitale pentru creșterea zonei și pentru integrarea acesteia într-un ecosistem de afaceri mai amplu.

În contextul unei economii globale în continuă schimbare, CEO-ul Bitdefender a punctat necesitatea adaptării și inovării constante, argumentând că evenimente precum cele organizate de RBL sunt cruciale pentru a aduce laolaltă experți și antreprenori care pot împărtăși din experiența lor și pot ghida dezvoltarea regională.

„Am mai fost în primăvară aici, în Iași, zona are un potențial excepțional, dar trebuie multe inițiative care să-l construiască și să-l valorifice. În opinia mea, în zona de business, RBL mi se pare cea mai activă organizație, care are niște inițiative jos pălăria pentru România! În Iași au pornit câteva inițiative și cred eu, pe măsură ce aduci tot mai multe organizații, care ajută la transformare, e vorba de conectarea lumii de business cu zona educației, mai departe Iașul poate să beneficieze mai mult. Deci, evenimentul acesta este exact ce trebuie pentru Iași și e bine să fie cât mai multe, pentru că Iașul are potențial foarte mare!” , a mai susținut Florin Talpeș.