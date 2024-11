Ce este FameUp și cine sunt acționarii firmei din Iași acuzate că ar fi organizat campania lui Georgescu în online? Mister: „Ne-am ocupat de alt candidat”

Potrivit Hotnews, un influencer cu peste 814.000 de urmăritori pe TikTok ar fi recunoscut că ar fi fost plătit prin aplicația Fame Up pentru un anunț pe care l-a promovat, anunț care nu ar fi fost însă atribuit unui nume de candidat sau de partid. „Pe scurt e vorba de o rețea coordonată de conturi de promovare directă, plus un grup de influenceri care promovează indirect politicianul, fără a marca în vreun fel publicitatea plătită. Un exemplu în reprezintă campania #echilibrușiverticalitate, cu 2,4 milioane vizualizări, unde influenceri îl descriu după un script copy-paste pe Călin Georgescu, fără a-l nominaliza, dar folosind caracterizările pe care și le face chiar el”, se arată în raportul Cum a crescut Călin Georgescu în sondaje? Politica pe TikTok-ul românesc Interval monitorizat: Ianuarie-Noiembrie 2024, publicat de Expert Forum pe 23 noiembrie, în pre-ziua alegerilor din turul I al prezidențialelor.

Raportul realizat de Mădălina-Elena Voinea și Sorin Ioniță de la Expert Forum arată că George Simion, Marcel Ciolacu și Elena Lasconi sunt „personajele politice virale constant pe TikTok”, cea din urmă având „o creștere constantă, organică din august până în prezent, ajungând la 123 milioane de vizualizări ale conţinutului cu hashtag-urile asociate ei”.

Despre Călin Georgescu, raportul remarcă faptul că într-o singură săptămână, în perioada 18 – 22 noiembrie, numărul de vizualizări pe contul acestuia a crescut brusc cu 52 de milioane de vizualizări, în condițiile în care până atunci avea 92,8 milioane de vizualizări, făcute majoritar în ultimele 2 luni: „Mai exact, şi-a adăugat mai mult decât toată vizibilitatea realizată de Mircea Geoană în 11 luni. Explozia de vizibilitate pare creată brusc şi artificial exact la fel ca sondajele în care a explodat deodată cu un scor între 8-10%”, mai notează autorii raportului. De la un scor de 8-10% constatat de aceștia înaintea alegerilor, s-a ajuns la un scor de 22,94% pentru candidatul crescut artificial în birourile de IT, prin intermediul micro-influencerilor.

„E un fenomen larg răspândit la nivel global, în acest moment, acesta al folosirii micro-influencerilor. Aceștia pot să fie membri ai unor familii mai mari, sau care sunt într-o strânsă legătură cu colegii lor, cărora le transmit mesajele”, spune George Nisioiu, fondatorul companiei de branding Inner Pride din Iași. Fără a fi celebrități, micro-influencerii sunt persoane cu un număr mai larg de urmăritori decât un utilizator obișnuit al unei rețele de socializare. General acceptat este faptul că un micro-influencer poate avea între 1.000 – 100.000 de urmăritori, însă sunt cazuri în care se vorbește și de nano-influenceri, atunci când numărul urmăritorilor unui influencer e sub 10.000.

În încercarea de a descoperi cine a făcut campanie, Hotnews a stat de vorbă cu mai mulți dintre influencerii care au transmis mesaje sub hashtag-ul #echilibrușiverticalitate. Unul dintre acestea a recunoscut că a fost plătit într-o campanie derulată pe TikTok prin intermediul platformei de publicitate Fame Up, fondată de tânărul ieșean Ionuț Pătrășcoiu. În același timp, directorul de campanie al candidatului care a produs cea mai mare surpriză în primul tur al alegerilor prezidențiale susține că nu există nicio legătură între Călin Georgescu și #echilibrușiverticalitate. Prin urmare, faptul că micro-influencerii au descris candidatul ideal folosind caracterizările pe care și le face chiar Călin Georgescu ar fi fost o pură întâmplare.

„Eu nu ştiu de așa ceva. Noi nu i-am făcut campanie lui Călin Georgescu. S-a lăsat un zvon aiurea. Am făcut campanie altui candidat, care din păcate a obținut un scor foarte mic, dar nu lui Călin Georgescu. Oricum, eu sunt doar un simplu acționar la Fame Up. Acționarul principal este fondatorul, el ia deciziile pe partea de business, el e și administratorul firmei”, ne-a declarat cunoscutul om de afaceri ieșean Bogdan Gheorghiu, unul dintre acționarii Fame Up.