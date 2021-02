Advertorial

Iașul va intra în galeria orașelor europene care au proiecte brownfield prin Silk District, un proiect dezvoltat de Prime Kapital. Cartierul care va fi construit aproape de centrul orașului, la doar 20 de minute de mers pe jos de ”Palas” și 10 minute distanță de complexul studențesc ”Tudor Vladimirescu” va revitaliza o zonă gri, situată pe locul fostei Fabrici de Mătase, pe care o va transforma într-o zonă verde. 40% din cele 10 hectare ale complexului vor fi spații verzi, iar accesul mașinilor în interior va fi limitat. Este unul dintre motivele care îl plasează în zona de cel mai cool cartier al Iașului.

Reprezentanții dezvoltatorului Silk District, compania Prime Kapital, care are proiecte de anvergură nu numai în România, ci și în alte țări europene, au studiat îndelung zona înainte de a decide să investească acolo. ”Acest proiect de tip brownfield va oferi Iașului oportunitatea de a-și continua creșterea fără a pierde resurse de arii verzi valoroase. Mai mult decât atât, prin amenajarea spațiilor verzi din Silk District, vom extinde capitalul verde al orașului. Locul unde va fi construit Silk District valorifică eficient și în beneficiul orașului resursele deja existente. Nu este necesară o nouă urbanizare, autoritățile locale nu trebuie să investească pentru a crea noi rețele de acces și infrastructură. Platforma pe care vom construi are deja o infrastructură corespunzătoare. În plus, proiectul este și o oportunitate pentru dezvoltarea durabilă a transportului în comun” a declarat Maggie Kitshoff, Residential Partner Prime Kapital.

Dezvoltatorul a luat în calcul toate aspectele care țin de calitatea vieții viitorilor proprietari dar și a persoanelor care vor lucra în spațiile de retail și vor asigura serviciile disponibile în cadrul Silk District. A fost luat în calcul nu numai confortul din interiorul comunității, ci și modul de acces, studiul efectuat de compania Urbi Plan, care are în portofoliul peste 50 de proiecte de anvergură în toată țara, subliniind că străzile din jurul Silk District nu vor fi supraaglomerate.

Prima etapă a vânzărilor studiourilor și apartamentelor cu două, trei sau patru camere din cadrul Silk District demarează în această lună. Detalii legate de modul de achiziție a apartamentelor pot fi găsite pe pagina de contact a site-ului silkdistrict.ro. Prețurile beneficiază acum de reduceri de tip Early Bird.