Ce fel de istorie vrem? (I)

Şi totuşi se poate, atunci când conştiinţa morală abdică de la rostul ei. Dar oare aceasta are vreun loc în materia cunoaşterii? Are cu prisosinţă, aşa cum o dovedesc faptele, atunci când vine vorba de ştiinţele/disciplinele umaniste. Iar pentru a ne lămuri evoc fapte de istorie şi invit la reflecţie. La ieşirea din comunism în varianta românească atât de confuză, corifeii schimbării ne-au recomandat să nu ne delimităm de sistemul în sine, ci de varianta lui eşuată, numită ceauşism. A venit la rând invitaţia de a-i uita pe autorii dezastrului istoric, sub pretext că împrejurările au fost mai tari decât oamenii. Iar fatalismul nostru ancestral a primit cu îngăduinţă recomandarea noilor/ vechilor corifei. Bieţii oameni sub cumpăna vremurilor, nu-i aşa! Doar filosofia aceasta vine chiar de la bătrânul Miron Costin. Deci e veche, poate chiar patrimonială… De aici şi până la ideea de vinovăţie colectivă nu a fost decât un pas. Pasul următor a fost asimilarea ideii de colaborare ca o doctrină a necesităţii. Dacă toţi au colaborat cu sistemul, într-o formă sau alta, înseamnă că aceasta a intrat în registrul necesităţii istorice. Prin acest raţionament fals, am reuşit să evacuăm din istorie ideea responsabilităţii morale. Dar colectivismul nu a înghiţit totul şi nu a anulat condiţia umană. Omul moral, omul demn, omul eroic au continuat să existe. Dacă ei nu ar fi existat, dezastrul ar fi fost total. Nu e înscris în niciun cod moral ori juridic din lumea asta că pentru a supravieţui eşti liber să minţi, să-ţi denunţi semenii „rătăciţi” şi să-i trimiţi la ocnă ori la moarte. Atunci când reputatul antropolog american Margaret Mead a elaborat o teorie asupra genezei civilizaţiei pornind de la indiciul documentat al intervenţiei omului întru salvarea vieţii unui semen de-al său - mai exact un femur uman purtând urme de intervenţie chirurgicală - noi, exemplarele târzii ale umanismului, avem vreo raţiune să ne înclinăm în faţa „fatalităţii” istoriei, acceptând ca firesc ceea ce a fost inuman, nedemn şi criminal în economia faptelor unui regim? Cu asemenea metodă învăţăm sistematic din istorie să ne resemnăm, să fim laşi şi să supravieţuim ca suboameni. E o invitaţie directă de a ne întoarce la condiţia primitivă, în precivilizaţie.

Prăbuşirea abruptă şi atipică a comunismului în România, printr-o înscenare de proporţii, mai exact printr-o „minciună mare cât secolul”, a atras după sine un val de complicităţi şi vinovăţii nepedepsite, care nu doar că opturează cunoaşterea trecutului, dar împietează evoluţia normală a societăţii. Pe această cale au intrat în fiinţa noastră colectivă minciuna, prefăcătoria şi dedublarea personalităţii. Iar toate aceastea produc urmări nebănuite în conduită. Atunci când totul e confuz cu premeditare, orice e posibil. Nu în ultimul rând falsificarea istoriei şi perpetuarea fricilor şi a laşităţii în relaţia cu trecutul.

Atunci când întreaga societate este culpabilă, nimeni nu e vinovat. Iar aceasta este urmarea directă a lipsei conştiinţei morale în conduită şi în judecată. Spiritul partizan, de gaşcă se insinuează în locul adevărului.

Citez opinia unui credincios cu privire la relaţia Bibliei cu adevărul şi la rostul purificator al acestuia: „Dacă Scriptura nu ascunde căderile patriarhilor, regilor, profeţilor, apostolilor, întrucât «au fost scrise pentru învăţătura noastră», cred că nu e doar indicat, ci obligatoriu să învăţăm pe tineri despre nopţile istoriei noastre, neeclipsând, desigur, faptele luminoase”. Pare atât de simplu să afli adevărul, şi totuşi, în realitatea noastră românească, e atât de complicat. Exersând o vreme în domeniul istoriei universităţilor şi elaborând chiar o monografie, în colaborare, sunt curios să văd cum se reflectă schimbările istoriei în redactarea lucrărilor dedicate acestui domeniu. După 1989 am dobândit, nu fără dificultate, libertatea de a cerceta şi valorifica teme interzise. Spre exemplu, în monografia din 1960, prilejuită de centenarul Universităţii din Iaşi, lucrare elaborată chiar în anii „obsedantului deceniu”, referinţele la istoria secretă a instituţiei, considerate compromiţătoare şi riscante, lipsesc cu desăvârşire. Peste un pătrar de secol, în cele două volume apărute în anii 1985 şi 1986, dedicate istoriei Universităţii ieşene şi avându-i ca redactori pe profesorii Gh. Platon şi Vasile Cristian, lucrări elaborate în anii târzii şi cenuşii ai comunismului, oamenii/istoricii fac diferenţa, folosind fereastra de oportunitate pentru a dezvălui, în premieră, o parte din metodele staliniste prin care Universitatea a fost decapitată. A fost posibil aşa ceva în plin comunism? Da! Şi tot sub regimul comunist al cenzurii. Desigur nu mai funcţiona vânătoarea de vrăjitoare, întrucât se mai produseseră şi unele reevaluări, începând cu cazul celebru al lui Lucreţiu Pătrăşcanu, iar o parte dintre profesorii epuraţi fuseseră între timp admişi în universitate, chiar dacă nu şi reabilitaţi. Gestul istoricilor ieşeni nu a fost eroic, dar a fost util şi merită consemnat. Peste alţi 25 de ani, în anul 2010, Universitatea din Iaşi aniversează cu fast împlinirea vârstei de 150 de ani. Iar aşa cum spune tradiţia academică se elaborează o nouă monografie. Despre surprizele pe care aceasta mi le-a prilejuit, în numărul următor.

Mihai Dorin este istoric şi publicist