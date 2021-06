Ce fel de istorie vrem? (II)

Mă aşteptam la o schimbare radicală de abordare a istoriei Universităţii în vremuri libere. Dar am constatat degrabă că mă înşel: libertatea nu este încă o stare de spirit lăuntrică; ea rămâne în unele privinţe exterioară spiritului multora dintre noi. Altfel nu-mi explic cum poţi să treci sub tăcere, de parcă nici nu s-ar fi întâmplat, suferinţele pricinuite slujitorilor Almei Mater Iassiensis în comunism, sau doar să te prefaci că ai luat act de ele.

Am urmărit să văd dacă istoria Universităţii ieşene a fost scoasă de sub zodia formalismului bilanţier şi festivist. M-am înşelat în privinţa unor specializări universitare. Aici, istoria pare să fi încremenit în mentalităţile comuniste, boicotându-i, în fond, sensul şi substanţa vie. Istoria Universităţii, în contrast evident cu cea a societăţii româneşti, pare un şir de realizări măreţe, de entuziasm creator şi dăruire exemplară. Liste lungi de cercetători care nu vor intra vreodată în nici o istorie onestă a ştiinţei, populează voios istoria instituţiei academice. Anii de sovietizare grosolană, de schimbări abrupte, de înfeudare ideologică, abia dacă sunt sugeraţi în dimensiunea lor tragică. Elan creator nestăvilit! Nici o tulburare nu pare să fi traversat conştiinţa unor universitari de la Cuza. Au fost epuraţi, condamnaţi şi unii chiar executaţi? Nu-i nimic, viaţa merge înainte, în conformitate cu modelul progresist linear al marxismului biruitor! Au fost înlăturaţi marii profesori de la Drept, Litere ori Ştiinţe, cu trepăduşi ideologici formaţi la cursurile scurte ale Universităţii de marxism-leninism? Nu-i nimic, vor creşte novissimii ca Făt Frumos din Răsărit şi vor aduce dovezi de superioritate a socialismului! Într-o zi a fost încarcerat un savant, iar o cohortă de frustraţi au găsit prilejul să-şi ostoiască năduful. Multiplicaţi exemplul de zeci de ori! În locul ilustrului Petru Caraman de la Litere a venit un activist cultural ce nu poate fi numit nici măcar epigon. În locul eminentului Octavian Ionescu de la Drept, dar şi a altora, au venit nişte avocaţi de duzină. Iar decan s-a ajuns nimeni altul decât obscurul avocat Leo Bartfeld, care-şi câştigase notorietatea în procesul asasinilor comunişti ai eminentului student Sergiu Iacovlov de la Medicină.

Execuţie cu repetiţie: cei care scriu acum istoria acelor vremuri şi a iluştrilor profesori de la Drept se comportă ca nişte legatari testamentari ai executanţilor lor. Concluzia este una singură: „imensa” schimbare a avut loc în viaţa facultăţii! Incomensurabil progres! Atât de mare încât doar profitorii lor le văd. Iată un exemplu năucitor: în recenta istorie a Universităţii din Iaşi, capitolul cu privire la Ştiinţele juridice este redactat de domnul Tudorel Toader şi colaboratorii. Prestigioasa facultate de drept făcea parte din nucleul originar de la Cuza. Nume celebre ale unor profesori de la Iaşi ar fi putut onora orice universitate europeană. Dar aproape toţi au căzut seceraţi, începând cu anul 1944 şi până la finele „obsedantului deceniu”. Dreptatea trebuia făcută de proletari şi alogeni, pentru a nu uita originea Leninistă/ internaţionalistă a regimului şi a extirpa orice urmă de gândire „burgheză”. Istoria bolşevizării universităţii începea, deloc întâmplător, la Facultatea de Drept. Pentru a înţelege clar că norma de dreptate în România a devenit sarcină de partid.

Iată mărturiile profesorului Octavian Ionescu, el însuşi victimă a epurării. Le extrag din volumul In Memoriam Octavian Ionescu, editura Universităţii Al. I.Cuza, Iaşi, 2014, apărut sub îngrijirea fiicei savantului, Marina Mureşanu Ionescu, dar şi a lui Lucian Ionescu şi Tudorel Toader. Ce caută pe lista îngrijitorilor ediţiei domnul Toader, care semnează doar un anost Cuvânt înainte, mi-e greu să descifrez. Dar de ce pun întrebarea? Pentru că doar cu trei ani înainte, domnia sa consemnează capitolul dedicat istoriei ştiinţelor juridice din recenta sinteză. Acolo, domnul Toader şi colaboratorii nu par să ştie nimic despre drama lui Octavian Ionescu. Sau poate ştiau, dar au preferat să ţină pentru ei, cum se spune. Autorii scriu câteva fraze generale, formale şi în fond inutile cu privire la victimele măcelului de la Facultatea de Drept. Citez: „Mutaţiile din societatea românească de după 1945 s-au repercutat negativ şi asupra dezvoltării ştiinţelor juridice...”. Urmează încă două fraze de tip bla-bla şi cu asta se închide capitolul epurărilor şi condamnărilor, adică al distrugerii facultăţii. În compensaţie - pentru că există şi aşa ceva - se regăsesc toţi corifeii bolşevizării învăţământului juridic, în frunte cu fidelul executant, profesorul Vasile Negru. Nu lipseşte nici unul dintre cei ai căror opere nu le mai citeşte nimeni, întrucât nu au făcut decât să slujească regimul comunist. Lipseşte cu desăvârşire însă orice referinţă concretă cu privire la victimele epurării. Ni-i reaminteşte, în însemnările sale publicate post-mortem profesorul Octavian Ionescu. Începând din anul 1944 şi până în anul 1951 „au fost înlăturaţi toţi profesorii şi conferenţiarii facultăţilor de drept din ţară”, dar şi cei de la Academiile Comerciale din Bucureşti şi Braşov, adică între 350 şi 400 (vezi In memoriam Octavian Ionescu, pp. 484-486). Lista victimelor ar ocupa pagini întregi. Dar şi mai straniu este faptul că la Rectoratul Universităţii exista teza de doctorat a istoricului Dănuţ Doboş cu privire la bolşevizarea universităţilor româneşti, încă din anul 1994. Autorii istoriei Facultăţii de Drept o ignoră însă cu desăvârşire. Oricum nu cadra cu viziunea lor lineară, adică, în fond, neistorică.

Nu ştiu cine a optat pentru această epurare cu repetiţie, dar nimic nu-i scuză pe autori. Dacă nici în condiţii cât de cât normale nu ne propunem măcar să reabilităm victimele din anii pustiului roşu, aşezând dreptatea şi adevărul în cadrele lor fireşti, atunci de ce mai scriem istorie? Sigur, vor spune unii, autorii nu sunt istorici. Însă scrierea istoriei e despre adevăr, despre dreptate, atunci când este cazul - iar aici este, cu prisosinţă - despre curajul asumării lor şi despre demnitate. Adică, în fond, despre calităţi pe care le presupun şi profesiunile din sfera Dreptului. Atunci când Justiţia îşi ratează misiunea, memoria devine o formă de justiţie, ne reaminteşte Ana Blandiana. Dar autorii o ignoră şi pe ea. Mântuitorul însuşi îi aşază pe „făcătorii de dreptate” între fericiţii din „Împărăţia Cerurilor”. Dar autorii nu par să ştie nici despre El, poate şi pentru aceea că justiţia comunistă L-a exilat atât pe Iisus, cât şi memoria.

Mihai Dorin este istoric şi publicist