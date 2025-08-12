MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Ce i-a spus Dennis Man agentului său când a auzit că PSV e interesată de el

De Redacția
marți, 12 august 2025, 13:57
1 MIN
Ce i-a spus Dennis Man agentului său când a auzit că PSV e interesată de el

Gruparea Parma Calcio a anunţat că mijlocaşul Dennis Man a fost transferat definitiv la PSV Eindhoven. El a semnat un contract pe patru sezoane şi a fost prezentat marţi dimineaţă la stadionul Philips, scrie news.ro.

Man a venit la Parma în ianuarie 2021 şi a evoluat în 142 de meciuri, marcând 28 de goluri şi adunând 17 pase decisive:

Potrivit comunicatului formaţiei italiene, el a jucat un rol principal în promovarea în Serie A şi în salvarea de la retrogrdare obţinută în sezonul trecut.

Dennis Man (26 de ani) a mai jucat pentru UTA Arad şi FCSB.

„Când agentul meu m-a sunat şi mi-a spus că PSV este interesat, am spus imediat: să mergem”, a declarat Man în primul său interviu pe stadionul Philips. „Acesta este un club pentru care orice jucător ambiţios vrea să joace. Cunosc mulţi jucători care au jucat aici. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… Aş putea continua la nesfârşit. PSV este un club cu o mare istorie şi concurează pentru trofee în fiecare sezon. Şi eu vreau asta. Sunt foarte înfometat să dau maxim în fiecare meci şi să câştig multe trofee cu PSV. Abia aştept să încep”, a afirmat Man.

Etichete: Dennis Man, psv

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network