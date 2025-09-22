Ce îi motivează pe donatorii voluntari de celule stem? Poveștile a doi ieșeni. „Toți avem datoria. Un gest mic pentru mine, dar salvator pentru altul”

Doi tineri din Iași, George Neculai și Vali Iovu, au devenit donatori voluntari de celule stem hematopoietice. Aceștia au decis să contribuie la tratamentul pacienților cu afecțiuni hematologice grave, precum leucemia sau limfoamele maligne. Alegerea lor nu a fost determinată de experiențe personale, ci de dorința de a sprijini comunitatea. La nivel național, peste 30 de pacienți așteaptă un donator compatibil.

Vali, un tânăr de 26 de ani, tocmai a donat trombocite la Centrul de Transfuzii din Iași. Acesta precizează că deja obișnuia să doneze sânge și trombocite, iar trecerea la pasul următor și decizia de a deveni donator de celule stem a venit firesc.

„Eram tot la Centrul de Transfuzii când am aflat că urma un eveniment de înscriere în registrul donatorilor de celule stem. Voluntarele de acolo m-au pus în legătură cu doamna doctor Albu, am mers, mi s-au prelevat analizele și cam asta a fost întreaga experiență. Având în vedere că mai donasem sânge și trombocite, donarea de celule stem mi s-a părut ceva normal”, a explicat Vali.

El precizează că, dacă va dona celule stem, viața lui nu se va schimba, însă persoana care va primi ajutorul va avea șansa la o viață mai bună. Tot ce își dorește este ca aceasta să fie sănătoasă și să se bucure în continuare de viață.

„Procedura nu mi-a provocat teamă, fiind asemănătoare cu o donare standard de sânge”

George, în vârstă de 40 de ani, spune că a ales acum câțiva ani să devină voluntar și să se înscrie în Registrul Donatorilor de Celule Stem, dorind să facă un gest aparent mic, dar cu un impact semnificativ.

„Am ales să fiu voluntar pentru că valoarea acestui gest pentru societate este foarte mare, iar costul este extrem de redus pentru cei care participă în program”, spune acesta.

El subliniază că alegerea nu a fost determinată de o experiență personală, întrucât nimeni din familia sa nu a avut nevoie de o astfel de intervenție. Cu toate acestea, după ce a parcurs documentația de pe site-ul registrului și a aflat detalii despre procedură, despre nevoi și despre poveștile celor care au trecut prin acest proces, a înțeles că merită să facă acest pas.

„Mi-am dat seama că e un gest foarte mic, care poate avea un impact foarte mare. M-am înscris în registru în urmă cu patru-cinci ani, iar după aproximativ trei ani am fost contactat pentru prima dată. Procedura nu mi-a provocat teamă, fiind asemănătoare cu o donare standard de sânge, cu doar câteva etape logistice suplimentare. Ca impact fizic sau asupra sănătății, costurile pentru mine au fost foarte reduse. Consider că toți avem datoria să contribuim în societate în funcție de posibilitățile pe care le avem. Raportând valoarea și impactul acestei participări la costul efectiv, nu văd niciun motiv pentru care cineva nu ar vrea măcar să se înscrie în acest registru și să vadă care sunt efectele ulterioare”, a specificat George.

30 de pacienți așteaptă un donator neînrudit

Dr. Elena Albu, coordonatorul Centrului de Donatori Voluntari de Celule Stem din cadrul IRO Iași, a precizat că, în prezent, 30 de pacienți așteaptă un donator neînrudit pentru a putea efectua transplantul de celule stem la centrul din Iași. Conform medicului, de la înființare, registrul a adunat 1.400 de voluntari, o activitate bazată exclusiv pe promovare. În ultimii trei ani, implicarea studenților de la Medicină, prin proiectul „Donează Viață”, a amplificat această activitate și a facilitat organizarea unor campanii de promovare, astfel încât de două-trei ori pe an se reușește înscrierea a aproximativ 200 de voluntari.

„De la înființarea centrului de transplant, în 2017, au fost realizate 450 de proceduri, dintre care 48 au fost transplanturi de celule stem de la donatori neînrudiți. Acest lucru este posibil prin consultarea bazei de date a registrului național, înființat în 2013, care numără în prezent 110.000 de voluntari. Ar fi ideal ca numărul să fie mult mai mare, astfel încât identificarea unui donator compatibil în această bază de date, pentru aria etnogeografică respectivă, să se realizeze cât mai rapid. Reducerea timpului de căutare este extrem de importantă pentru pacient, deoarece poate însemna o diferență de până la trei luni”, a declarat medicul.

Cine poate deveni donator?



Conform reprezentanților IRO, pot deveni donatori voluntari de celule stem hematopoietice persoanele cu vârsta între 18 și 45 de ani, care se bucură de o stare generală bună de sănătate. Nu pot însă să se înscrie cei care au avut rezultate pozitive pentru HIV, HTLV, hepatita B sau C, parteneri cu aceste infecții, cei deja înscriși în registre similare din altă țară, precum și cei care au sau au avut cancer, boli autoimune, afecțiuni grave ale inimii, diabet, boli pulmonare cronice, epilepsie, hemofilie, embolie pulmonară, schizofrenie, alergii severe la latex sau anestezice, accident vascular cerebral, siclemie/anemie mediteraneană sau talasemie. (mai multe informații AICI)

Publicitate și alte recomandări video