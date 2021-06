Ce înseamnă „contribuția personală” atunci când mergi la un spital privat. Măsuri care intră în vigoare de la 1 iulie

De la 1 iulie, va fi introdusă „contribuția personală” pentru pacienți, care este o chestiune diferită de coplată. „Contribuția personală” reprezintă, în cazul unei spitalizări, diferența dintre tariful decontat din Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate pentru rezolvarea cazului și tariful perceput de furnizorul privat pentru rezolvarea aceluiași caz.

Ce înseamnă „devizul estimativ”

În acest moment, o persoană asigurată în sistemul național al asigurărilor de sănătate se poate trata la un spital privat. „Contribuția personală” de la 1 iulie nu schimbă această realitate și nu aduce o noutate, acest lucru deja se poate întâmpla. Ce se va întâmpla nou de la 1 iulie este că acest principiu de „banul/contribuția urmează pacientul” se menține și, în plus, atunci când pacientul se va prezenta la spitalul privat, va primi în primă fază ceea ce se cheamă un „deviz estimativ”, care i se va prezenta transparent: cât decontează Casa din Fond pentru intervenția pe care urmează să o suporte pacientul asigurat și cât percepe în plus spitalul privat pentru rezolvarea cazului - detaliat, pe categorii de cheltuieli (resursă umană, medicamente, materiale sanitare etc), conform unui model standard, care se găsește în normele de aplicare ale contractului-cadru, a explicat Adrian Gheorghe.

Acest „deviz” este de fapt o ofertă, care va fi valabilă 5 zile lucrătoare. Pacientul are astfel la dispoziție 5 zile să se gândească dacă să accepte oferta sau să meargă la alte spitale private pentru a obține oferte similare, să le compare și să ia cea mai bună decizie pentru situația în care se află.

De asemenea, atunci când se hotărăște, nu poate merge mai departe fără să-și dea consimțământul scris, pe baza devizului. Și pe timpul internării trebuie să-și dea consimțământul scris, dacă situația o cere, dacă apar modificări etc. La final, se întocmește un decont care arată, din nou, cât s-a suportat din Fond și cât s-a perceput în plus pentru rezolvarea cazului.

Spitalele publice, insuficient de transparente

Întrebat de ce spitalele de stat nu ar arăta și ele pacientului un deviz al costurilor medicale, Adrian Gheorghe a spus că spitalele de stat au instrumentele pentru a produce un astfel de decont - există un ordin de ministru vechi de ceva timp care prevede un format de decont ce se poate elibera la externare - numai că aici „pașii de transparență care se pot face sunt numeroși”.

Nu trebuie să scăpăm din vedere nici distincțiile care se aplică în acest moment între modelul de finanțare al spitalelor publice și cel al spitalelor private, atrage atenția Adrian Gheorghe. Un spital public, în acest moment, primește fonduri din mai multe surse, Casa de Asigurări fiind numai una dintre ele. În timp, ponderea fondurilor pe care un spital public le primește de la Casă, încet-încet, a scăzut, tocmai pentru că există și alte surse de finanțare.

