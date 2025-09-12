Ce jucători a pierdut Politehnica Iași! Refuzat de Poli, când Iașul era în Liga a II-a, un mijlocaș e propus la națională

Una dintre principalele probleme ale Politehnicii Iași în ultimele sezoane a fost instabilitatea lotului de jucători, pe parcursul unei stagiuni fiind folosiți și aproape 50 de fotbaliști!

Continuul „du-te -vino” din vestiarul din Copou a fost generat și de preferințele diferiților antrenori care s-au perindat pe la Iași. Din nefericire, ochii acestora au dat greș în multe cazuri.

Slab la Poli, propus acum la națională

Poate cel mai bun exemplu de fotbalist pierdut extrem de lejer de Poli este Alin Fică. Trimis la Iași de CFR Cluj, Fică a lucrat în vara dinaintea startului sezonului 2022-2023 în Copou. El nu a mai fost însă legitimat la Poli deoarece antrenorul de atunci al Iașului, Claudiu Niculescu, a considerat că mijlocașul amintit nu e bun nici în eșalonul doi. Fică a strâns din dinți, i-a convins pe cei de la CFR să-l reprimească, iar acum este un om de bază în angrenajul ardelenilor. Mai mult, destule voci l-au propus și la națională pe mijlocașul de

24 de ani, care a fost curtat intens în aceste zile de Rapid București, care pusese pe masă sute de mii de euro pentru achiziționarea jucătorului.

Dat afară de la Politehnica, om de bază în Liga I

Un alt exemplu de jucător considerat slab de Poli la Liga a II-a, dar care joacă acum, meci de meci, la Liga I este fundașul dreapta Christ Kouadio. Exilat de Leo Grozavu, care a avut multe schimbări de atitudine față de fotbaliști în perioada în care a antrenat Iașul, Kouadio este unul dintre cei mai activi jucători ai lui Metaloglobus București. Adică gruparea care a ajuns în elită după ce a trecut de Poli în barajul din această vară. Ivorianul de 24 de ani a fost titular în toate cele opt meciuri de campionat în acest sezon.

Nereținut de Tony, titular la UTA

Tot de pe postul de fundaș dreapta apare la Liga I un alt jucător refuzat de Poli, Mark Țuțu (21 ani). Acesta nu a fost reținut vara trecută în lotul Iașului de antrenorul Anthony „Tony” Da Silva, portughezul care a reveni în această vară în Copou.

Reamintim, în sezonul trecut Iașul a suferit enorm în flancul drept al apărării, unde au jucat Todoroski, Adăscăliței sau Creț. Necooptat de Poli, Țuțu a jucat sezonul trecut la Ceahlăul Piatra Neamț, unde a fost remarcat de UTA, care l-a adus în această vară și l-a folosit intens în startul sezonului.

Slab pentru Poli, bun pentru naționala de tineret

Drept urmare, jucătorul născut în Iași și format în Canada și Portugalia a fost convocat și la naționala de tineret a României. El a fost rezervă la meciul de vinerea trecută, contra Kosovo, disputat în Copou, și pe teren în ultimele opt minute ale duelului de marți din San Marino.

Fică, Kouadio și Țuțu sunt doar câțiva dintre jucătorii care au confirmat la alte cluburi după ce au fost dați afară pe ușa din dos de la Poli, lista fotbaliștilor care au trecut prin cazuri asemănătoare fiind foarte lungă.

