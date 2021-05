Ce le faci la pauză, Mister Napoli?

Poli Iaşi – Dinamo Bucureşti 1-2 (1-1) în etapa a VI-a a play-out-ului Ligii I de fotbal.După o primă repriză plină de faze de poartă, Iaşul a căzut iarăşi în actul doi, în care a mai trimis doar un şut, pe final . Antrenorul s-a declarat fericit dup ă meci. (foto: Adrian CUBA// Agerpres)

Poli: Brînză - Onea, Mihalache, Baxevanos, Buşu – De Iriondo (’80 - Gaitan), Passaglia (’80 Fr.- Cristea) – Mensah, Vanzo (’64 - Flores), A. Stan (’11 - Popadiuc) – Zajmovic. Antrenor: Nicolo Napoli.

Dinamo: Eşanu – Puljic, Albentosa, Bejan – Sorescu, Anton, Achim, Gol, Filip (’74 - A. Radu) – Mihaiu (’46 - Morsay; ’88 - Blejdea), Nemec. Antrenor: Dusan Uhrin jr.

Cartonaşe galbene: Flores (’64) / Puljic (‘6), Sorescu (’77), Nemec (’90).

Arbitri: Horaţiu Feşnic; Valentin Avram, Alexandru Cerei.

0-1, min. 21: Sorescu s-a distrat pe flancul drept cu Buşu şi a şutat cu stângul, la colţul lung;

1-1, min. 42: Zajmovic a reluat frumos, cu capul, la colţul lung, după un corner de pe dreapta executat la prima bară de Mensah;

1-2, min. 54: Morsay a profitat de o eroare a lui Onea şi de ieşirea indecisă a lui Brînză şi a înscris de la 18 metri.

Politehnica Iaşi a irosit o uriaşă şansă de a-şi creşte serios şansele de evitare a retrogradării şi s-a înfundat pe ultima poziţie a clasamentului. Ieri, Poli nu numai că nu a trecut de o modestă grupare dinamovistă, irosind astfel posibilitatea de a ajunge la un singur punct de baraj şi trei de salvarea directă, ci a pierdut un meci cu un adversar abordabil, cu jucători uzaţi, cu multe probleme fizice. Drept urmare, Iaşi, care nu a obţinut niciun punct în Copou în play-out (!), a ajuns la şase puncte de baraj, iar şansele de menţinere în elită sunt acum minime.

Cum remiza nu ajuta prea mult nicio echipă, meciul a curs în prima repriză ca o partidă de box în care ambii combatanţi caută KO-ul rapid. Astfel, ocaziile au curs la ambele porţi încă din start, Baxevanos (‘7), Mihaiu (‘8), Albentosa (‘9 – bară), Onea (‘9), De Iriondo (’13) şi Filip (’20) fiind aproape de a deschide scorul. Gheaţa a fost spartă de Sorescu, în minutul 21. Golul i-a clătinat pe ieşeni, oaspeţii având apoi încă patru încercări. Pe finalul primului act, Iaşi a ieşit însă din corzi şi, în minutul 42, după ce Eşanu a respins şuturile lui Mihalache şi Popadiuc, Zajmovic a egalat.

Revirimentul nu a fost continuat şi după pauză, Poli căzând, la fel ca şi în alte meciuri, total în repriza secundă. Fără Platini, suspendat, Iaşi a plătit încă o dată scump decizia aberantă de îndepărtare a primilor doi golgeteri, A. Cristea şi Calcan, atacul fiind nul timp de 45 de minute. Politehnica nu numai că nu şi-a creat nicio ocazie, dar nu a fost în stare să aibă decât un soi de încercare, apărută abia în minutul 87, de la 30 de metri, prin Onea, mult pe lângă poartă, “telefonul” lui Popadiuc, prins de Eşanu în minutul 82, nefiind, practic, şut. În schimb, Dinamo, care a menţinut strocul, nu grozav, din primul act, şi-a creat trei oportunităţi uriaşe, semnate de Albentosa (’51), Morsay (’54) şi Blejdea (‘90^3), reuşind să concretizeze una.

Drept urmare, “câinii” s-au impus meritat în Copou, unde se simte aer de Liga a II-a.

Djuranovic şi Vega au aruncat prosopul

^ Deşi jucătorii au primit promisiunea că vor încasa un bonus de 5000 de euro pentru salvarea de la retrogradare, Djuranovic şi Vega nu au fost reţinuţi în lot după ce s-au plâns marţi că nu se simt bine. În atare condiţii, Poli a avut doar şapte rezerve, neutilizaţi fiind Axinte, Al. Zaharia şi Cană, toţi crescuţi în Copou. ^ Oaspeţii au contat pe final pe un fost jucător al Iaşului, Radu. ^ După ce a deschis scorul, Sorescu a arătat un tricou pe care scria numele fostului jucător dinamovist, Patrick Ekeng şi numărul 14. Ekeng a decedat în urmă cu cinci ani, pe 6 mai, după ce i s-a făcut rău în timpul unui meci Dinamo – Viitorul. ^ Onea a prezentat scuze pentru eroarea de la golul doi şi a recunoscut că în repriza a doua echipa a venit moale de la vestiar. “Suntem aproape retrogradaţi, dar încercăm să câştigăm la Arad” a mai zis jucătorul. ^ Poli va pleca mâine, cu autocarul, spre Arad, pentru meciul de duminică cu UTA, care va începe la ora 14:00. Ieşenii vor face o haltă la Cluj ^Ieri s-au mai jucat două meciuri în play-out: Astra Giurgiu – UTA 1-2 (0-1). Merloi ('81) / Miculescu ('23), Erico ('89); FC Hermannstadt – FC Viitorul 0-0.În prelungirile meciului, Benzar (V) a fost eliminat. Etapa se încheie astăzi, cu partida FC Argeş FC Voluntari (ora 14:30). Clasament play-out: 1. Chindia 34 p (7-1); 2. FC Argeş - 28 (7-4); 3.UTA – 28 p (5-7); 4.Mediaş - 26 p (9-6); 5.Dinamo – 24 p (7-7); 6. Astra – 24 p (5-6); 7. Viitorul – 23 p (5-4); 8. Voluntari – 23 p (3-4); 9. Hermannstadt – 20 p (4-7); 10. Poli – 17 p (3-9).

Declaraţiile tehnicienilor

Nicolo Napoli: “Sunt fericit, păcat de rezultat. Am făcut o primă repriză foarte bună, în repriza a doua am făcut puţine greşeli. Arbitrul nu a fluierat un fault şi a apărut golul de 2-1. E nomal că jocul s-a schimbat la pauză, apare puţină oboseală pentru că jucăm din trei în trei zile”.

Dusan Uhrin jr.: “Meci foarte dificil, deoarece ne recuperăm greu. Prima repriză a fost foarte dificilă, le-am zis jucătorilor să înceapă bine repriza a doua. Am lucrat la mentalitate, am obţinut trei victorii în ultimele trei meciuri. Nu am terminat nimic, mai avem trei meciuri, trebuie să fim concentraţi în continuare”.