Ce luăm cu noi din anul 2020? „Rezultatul e negativ, însă tușesc uneori de mă îngrozesc!”

Tabloul clinic a fost reprezentat de stări depresiv-anxioase și ipohondrie. Cazurile întâlnite sunt foarte diferite și tind către extreme: oameni cărora li s-a schimbat radical viața din cauza pandemiei, într-un mod negativ, precum și persoane care se declară mulțumite de prezența acestui virus. Indiferent de experiența fiecăruia, cu toții admit că există și aspecte pozitive pe care doresc să le ia cu ei în noul an.

Care sunt momentele cele mai dificile prin care au trecut cei ce mi-au povestit că viața lor a fost considerabil afectată? Cea mai arzătoare suferință este pierderea cuiva apropiat, urmată îndeaproape de existența sechelelor fizice și psihice cauzate de virus.

Pacienții care au fost confirmați pozitiv și s-au vindecat folosesc termenul de ”supraviețuitori” pentru a întări și a contura cât mai aproape de adevăr imaginea propriei dureri. Nenumărate relatări din spitale bazate pe o realitate dură, traumatică despre care cei ce au intrat în cabinet îmi spuneau că nu o vor uita niciodată:

”Cât de greu este să fii tu însuți bolnav și să vezi în jurul tău alți oameni de diferite vârste care abia pot respira, care efectiv se sufocă prin somn și tot personalul din spital într-o continuă fugă. Simțeam vină că eram bolnav, voiam să le ușurez munca.”

De asemenea, am aflat că există foarte multe forme pe care le poate lua acest virus, simptomele avute de către cei cu care am lucrat nefiind aceleași: ”Mi-a căzut părul, arăt oribil! Au trecut două luni de când am fost retestată și rezultatul e negativ, însă tușesc uneori de mă îngrozesc! Nu cred că voi mai fi vreodată la fel, așa cum am fost înainte. Cred că cei ce au murit au fost norocoși! Decât să rămână cu astfel de sechele, mai bine se termină tot!”

Latura emoțională joacă un rol crucial în procesul de vindecare. Temerile, panica pot naște noi simptome sau le pot agrava pe cele deja existente.

”Cum anume lucrați cu pacienții care au avut virusul ăsta nenorocit? Care e rețeta să ne revenim? Sunt șanse să fim din nou bine? Care e rata de succes în astfel de situații? Sau vom rămâne nebuni?”

Nu am putut oferi un răspuns și nici nu era corect să o fac. Durata terapiei și modul de lucru au fost atent particularizate, astfel încât rezultatele să coincidă cu obiectivele stabilite de fiecare individ în parte.

Am trăit din plin această pandemie, deși nu am fost contaminată, însă strigătul ascuțit al pacienților din fața mea mi-a transmis emoțiile într-un procent de neînchipuit.

Însă am văzut și perspective diferite! ”Dacă nu era pandemia și nu se oprea totul, eram și eu într-o permanentă goană și nu mai aveam timp să mă opresc și asupra mea. Am avut timp să-mi analizez propriile nevoi, să mă orientez mult mai înțelept către viitor și ceea ce vreau să fac.” Perioada stării de urgență din prima parte a anului a avut de asemenea o putere de schimbare în bine:

”Când totul s-a oprit în loc, mi-am adus aminte că exist, mi-am dat seama unde mă aflu, care sunt oamenii de care trebuie să am grijă și asupra cărora trebuie să-mi îndrept mai des atenția. Când totul s-a oprit, la mine s-a dat startul sentimentelor frumoase care erau prăfuite și ascunse undeva departe pentru că viteza lucrurilor din ziua de azi nu îți mai dă voie să fii uman!”

Întoarcerea către sine este unul dintre elementele care ar ajuta să depășim perioada nefastă în care încă ne aflăm sau doar pentru a ne reconsidera propriul drum. Incertitudinea legată de durata pandemiei, precum și riscurile de a putea fi contaminați, unii chiar pentru a doua oară, fac din procesul de terapie o luptă. Aceste variabile parazit pun piedici vindecării, însă consider că răbdarea, înțelegerea a ceea ce se întâmplă, modalitățile de prevenție, precum și corecta informare vor reprezenta temelia către reușită.

Recomand ca, după încheierea acestei etape sumbre din viața noastră, să fiți deschiși către crearea unor grupuri de sprijin, chiar dacă faceți parte dintre persoanele norocoase care au reușit să lase în urmă tot ceea ce s-a întâmplat. Faceți asta pentru a-i ajuta și pe cei care încă vor fi blocați emoțional și, sub coordonarea unui terapeut, alegeți să dați o șansă reală de însănătoșire psihică!

Sărbători liniștite! (Psiholog - Monica Dobrea)