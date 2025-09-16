Ce mai lipsea din traficul ieșean? Zeci de șantiere pentru utilități deschise pe străzi: amenzi și lucrări întârziate în zone ce trebuiau finalizate în vacanță

Zeci de șantiere pentru rețele de utilități sunt deschise pe raza orașului. Unii ieșeni reproșează faptul că operatorii nu au lucrat într-un ritm mai susținut pe timpul verii, mai ales că unele lucrări afectează carosabilul și creează probleme suplimentare în trafic.

În ultimul an, municipalitatea a verificat circa 160 de șantiere ale operatorilor de utilități: polițiștii locali au aplicat aproape 80 de sancțiuni, iar mai bine de jumătate dintre acestea au fost în cazul Delgaz și subcontractorilor acestui operator. Amenzile, cu o valoare de aproape 140.000 lei, au fost acordate întrucât domeniul public afectat de lucrări nu a fost refăcut în mod corespunzător.

Unde se desfășoară lucrări și care sunt termenele

Potrivit unei situații prezentate de Primăria Iași, operatorul cu cele mai multe lucrări în prezent este Delgaz. Intervențiile din această perioadă se desfășoară în mai multe zone din oraș. Lucrările presupun în principal rețeaua de gaze naturale, dar există intervenții și în cazul rețelei de electricitate. Printre zonele în care sunt deschise șantiere se numără Păcurari, Centru, Nicolina, Zona Industrială, Moara de Vânt și Copou.

O solicitare recentă aprobată de Primărie presupune lucrări în zona Elena Doamna. De exemplu, în dreptul str. Ornescu va fi executată o subraversare prin foraj a str. Elena Doamna, iar o lucrare similară este avizată în intersecția Bucșinescu, tot pentru o subtraversare. Alte intervenții din zonă sunt între intersecția cu str. Gr. Ghica Vodă și intersecția cu Fd. Zlataust, precum și pe str. Sf. Lazăr (subtraversare). Avizele Primăriei obligă operatorul să refacă atât carosabilul, cât și trotuarele care sunt afectate de intervenții. Lucrările ar urma să fie executate până la finalul lunii septembrie.

În Copou, sunt efectuate lucrări de cuplare a unei conducte nou montate pe aleea Mihail Sadoveanu cu str. I. Cantacuzino (zona intersecției cu aleea Ghica Vodă) și str. Flamarion. Tot în Copou, sunt lucrări în desfășurare la rețeaua electrică, zona intersecției bld. Carol I cu calea de acces spre Gaudeamus: se montează un post de transformare, alături de cabluri de medie tensiune. În acest caz, intervențiile nu afectează carosabilul, ci spații verzi și trotuare, iar lucrările vor continua până la începutul lunii noiembrie.

Un post de transformare este modernizat și în zona centrală, pe str. Mănăstirea Dancu, lucrare similară precum cea din Copou și cu un termen identic de finalizare.

Alte zone în care Delgaz are deschise șantiere, prin intermediul subcontractorilor săi, sunt strada Păcurari și str. Costache Negri, unde sunt înlocuite conducte de gaze naturale cu presiune redusă, cu o lungime totală de peste 800 metri liniari. La aceste tipuri de lucrări, se adaugă o serie de branșamente la diverse clădiri din diverse zone ale orașului.

Noi fronturi de lucru

Conform autorizațiilor emise anterior de Primărie, Delgaz are și alte fronturi de lucru în pregătire. În acest sens, este de așteptat ca subcontractori ai operatorului să-și facă simțită prezența în zone precum: bld. Tudor Vladimirescu, bld. Primăverii, bld. D. Mangeron, str. Toma Cozma, str. Țepeș Vodă, str. Bașotă, Mihail Sadoveanu, str. Săulescu, str. Silvestru și Străpungerea Silvestru. La fel ca în celelalte cazuri, este vorba despre înlocuirea de conducte de gaze naturale și branșamente. Singura excepție este bld. Tudor Vladimirescu, unde intervențiile sunt prevăzute la rețeaua electrică subterană.

O lucrare de amploare este programată pe străzile Moara de Vânt, Spital Pașcanu, Walter Mărăcineanu și Vasile Stroici. În total, în zona acestor artere de circulație se vor efectua lucrări pentru înlocuirea a 3.300 metri liniari de conducte și aproape 960 ml de branșamente. Intervențiile vor afecta atât carosabilul, cât și trotuare sau spații verzi, și ar urma să aibă loc până la finalul toamnei.

Lucrări comandate de Primăria la sistemul de termoficare

În paralel cu lucrările enumerate mai sus, sunt deschise șantiere pentru înlocuirea rețelelor de termoficare, în cadrul unui proiect derulat de Primăria Iași.

Cele patru zone cu lucrări în execuție sunt: Canta (termen de finalizare – 15 decembrie), Centru (str. Universității – UMF, termen de finalizare – 15 octombrie), bld. Metalurgiei (zona podului, termen de finalizare – 15 octombrie) și în incinta CET I Tudor (termen de finalizare – 15 august 2026).

Amenzi pe bandă rulantă

Într-o informare, Primăria reamintește că în vara anului trecut a fost constituit un grup de lucru care monitorizează graficele de execuție a lucrărilor de utilități, face controale și dispune măsurile legale în cazul nerespectării obligației de refacere a amplasamentului.

„De la înființarea acestor grupuri de lucru, în vara anului trecut, au fost verificate și monitorizate lucrările la rețelele de utilități publice din 159 de amplasamente. În majoritatea cazurilor companiile de utilități s-au conformat obligației de a reface amplasamentele după finalizarea lucrărilor”, potrivit Primăriei.

În perioada menționată, au fost aplicate 77 de sancțiuni în valoare totală de aproape 140.000 lei. Cele mai multe amenzi, 43 la număr, au fost aplicate în cazul lucrărilor Delgaz, iar alte 12 pe șantiere ApaVital. În același timp, celelalte 22 de sancțiuni au fost acordate unor subcontractori ai celor doi operatori pentru diverse lucrări.

