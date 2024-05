Ce mai promit ieșenilor candidații la Primărie

Nu are rost să enumerăm toate proiectele propuse de candidați. E de presupus că unele idei sunt încă în chinurile facerii prin laboratoarele de partid. Să observăm că, spre deosebire de campaniile electorale din trecut, niciun candidat nu se mai aventurează să propună soluții din zona SF.

Suntem deja în a doua săptămână de campanie electorală și nu știm ce ne-a pregătit Mihai Chirica pentru următorii patru ani. Favorit să-și păstreze mandatul după alegerile din 9 iunie, primarul în funcție nu s-a sinchisit (încă) să publice o listă cu „n” promisiuni, așa cum a făcut în 2020. Nicio broșură care să ne sară în ochi pe stradă, niciun material electoral, cu liniuță de la capăt, în online. Probabil vor apărea în zilele următoare. Sau poate s-a pocăit și refuză să mai înșire o listă cu iluzii pentru următorii patru ani. Ori poate s-a resemnat că vor fi doi ani, în loc de patru? Cert e că până acum n-a dat niciun semn că e interesat să-i atragă la vot pe ieșenii care în mod tradițional îi întorc spatele. Pe pagina lui de Facebook abundă postările despre cartierele Dacia și Alexandru cel Bun, zici că-s următoarele propuneri ale Iașului pentru Patrimoniul Mondial UNESCO. În paralel, participă la tot felul de simpozioane pentru vârsta a treia, fetișizează un transport public pe care nu-l folosește niciodată și postează zeci de fotografii cu gazonul din (anumite!) cartiere, de parcă propriul electorat ar fi o turmă de ierbivore.

Marius Bodea are un site unde își prezintă proiectele. Cel puțin două dintre ele, destul de fanteziste. Primul, un monorail care ar trebui să facă legătura între Aeroport și Târgu Cucu, degrevând traficul spre și dinspre Moara de Vînt. Candidatul ADU estimează un cost de până la 200 de milioane de euro pentru proiect, numește o sursă generică a banilor – fonduri europene –, dar nu răspunde la o întrebare elementară. De ce e nevoie de un monorail care să transporte, citez „30.000 de călători/zi” de pe colină spre Târgu Cucu, când, în prezent, autobuzul care face legătura dinspre Gară spre Aeroport (cu stație în Târgu Cucu) circulă mai mult gol? Un autobuz altfel modern, cu orar adaptat decent la zboruri, dar în care dacă urci rar auzi o „boabă” în română. Vor fi 25.000 de turiști străini plus 5.000 de medici „din afară” la Spitalul Regional de Urgență ca să merite investiția? Aceleași întrebări și pentru celălalt proiect marca Bodea, clasicizat între timp, transportul public gratuit. Sunt autobuze/tramvaie care circulă pe benzi unice și în care „bate vântul” (la anumite ore). De ce dacă vor fi mai multe va „bate vântul” mai puțin? Și de unde șoferi/vatmani pentru „mai multe” când CTP Iași se plânge că nu găsește suficienți oameni pentru actualul parc auto, subdimensionat?

Cosette Chichirău a luat la pas cartierele și propune soluții personalizate pe fiecare zonă a Iașului. Proiecte de bun-simț, nimic ieșit din comun, multe idei fiind vânturate de-a lungul vremii (dar nerealizate) și de primarul în funcție. Candidata ECO (?) face acum ce trebuia să facă a doua zi după ce a pierdut alegerile în 2020. Să bată străzile orașului și să se familiarizeze, la firul ierbii, cu problemele ieșenilor. Probabil astăzi ar fi candidat din partea USR, nu împotriva USR, jucând, involuntar, în echipa Chirica. Poate peste patru ani.

Bogdan Balanișcu (PSD) va promova transparența, integritatea și responsabilitatea, va asigura că proiectele de infrastructură sunt bine fundamentate, va adopta o colaborare strânsă cu autoritățile publice locale și centrale, va sprijini mediul de afaceri, va dezvolta programe educaționale, va implica cetățenii în procesul decizional, va prinde loc eligibil la parlamentare în toamnă sau, mai bine, un post în guvern. Ce nu va face Balanișcu, sau cel puțin nu face încă, e să bată la ușile din cartierele „UNESCO” și să le explice votanților PSD să nu mai voteze un candidat PNL.

Tudor Ciuhodaru (AUR) va construi un… spital. Cum altfel? Dar de data asta, unul municipal, că el la municipiu s-a nimerit să candideze. Abia la toamnă, la parlamentare, va construi un spital județean, pentru toată circumscripția. Va construi blocuri ANL, un centru de conferințe (?) și va revitaliza platforma Fortus. „Cu aceste proiecte ambițioase și cu Dr. Tudor Ciuhodaru la cârma Primăriei Iași, orașul nostru este pe cale să se transforme într-un loc mai bun și mai prosper pentru toți locuitorii săi”, laudă un ziar condamnat pentru șantaj candidatura doctorului. De fapt, singurul „proiect ambițios” al medicului e să tragă în sus lista de candidați AUR pentru CL, indivizi aleși pe sprânceană de șeful ziarului condamnat pentru șantaj.

Nu are rost să enumerăm toate proiectele propuse de candidați. E de presupus că unele idei sunt încă în chinurile facerii prin laboratoarele de partid. Să observăm că, spre deosebire de campaniile electorale din trecut, niciun candidat nu se mai aventurează să propună soluții din zona SF. Chiar și monorailul lui Bodea ar putea avea sens cu o sursă certă de finanțare. A doua observație – putem vorbi deja despre o strategie coerentă a celor cinci candidați. Mihai Chirica se adresează aproape exclusiv propriului electorat și încearcă să lase senzația că nu există o campanie electorală, nici alegeri locale, cel mult niște europarlamentare undeva pe la începutul lui iunie. Din postura de principal contracandidat, Marius Bodea insistă pe problemele penale ale primarului și forțează ideea de viziune, de proiecte majore, ca alternativă la o administrație „minimalistă”. Cosette Chichirău s-a întors la cetățeanul de rând, își construiește o notorietate „door to door” pe care poate clădi politic peste niște ani. Bogdan Balanișcu are grijă să respecte limbajul de lemn, generalist și neconflictual promovat de PSD în oraș, iar PSD va avea grijă de Bogdan Balanișcu. Tudor Ciuhodaru face jocuri mărunte, dar nu vrea să supere pe nimeni. Știe că lefurile de parlamentar sunt aceleași indiferent de partid, și e plin Iașul de partide.

Later edit – Mea culpa, Chirica nu s-a pocăit. Greu de găsit, dar există totuși un soi de broșură online cu promisiuni ale primarului. Ce-i drept, se insistă mai mult pe „realizări”, decât pe proiecte noi. Nu intrați în panică – stadionul și sala polivalentă apar în listă, au chiar poze faine.