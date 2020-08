Ce maşini au cumpărat românii în plină pandemie: BMW şi Audi rulat

O comparaţie între înmatriculările de maşini noi şi rulate între primele şapte luni ale lui 2019 şi perioada similară a lui 2012 arată că mărcile nemţeşti premium rulate sunt în continuare preferatele românilor. Mărcile noi, dar ieftine, s-au prăbuşit în vânzări. Potrivit unui raport al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, "Conform datelor comunicate de către DRPCIV (Direcţia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor), in luna Iulie a.c. au fost inmatriculate in Romania 14.241 autovehicule noi (autoturisme si vehicule comerciale), cu 44,0% mai putine decat in luna similara a lui 2019."