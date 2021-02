Advertorial (P)

Daca ti-ai dorit dintotdeauna sa te afli la volanul unui BMW, acum e momentul. Oferta de vehicule la mana a doua este extrem de variata, iar preturile suficient de avantajoase chiar si la masinile ultra-dotate.

Prinde cele mai bune oferte sau cumpara prin credit extern sau leasing auto exact acel model de autoturism care bifeaza toate criteriile tale de exigenta si bucura-te pe deplin de investitie! Iata care sunt acele modele de BMW rulate pe care le poti cumpara cu mai putin de 30.000 de euro, dar care iti ofera siguranta si confort.

BMW 430d Coupe Head-Up HiFi cu 190 kW

Unul dintre autoturismele cu un aspect clasic al BMW, ce nu si-a pierdut niciodata farmecul, este modelul Coupe Head-Up HiFi. Lansat in 2017, acest vehicul e reprezentativ pentru categoria de masini sub 30.000 de euro si una dintre cele mai bune investitii pe care le poti face. Ultra-dotat cu functionalitati avansate, acest BMW are sistem avansat de control al tractiunii, scaune incalzite electric, dispozitiv antidemaraj electric si computer de bord. Este prevazut cu cutie automata, iar din punct de vedere al design-ului inscrie toate punctele. BMW 430d Coupe Head-Up HiFi este diesel, Euro 6 si are 190 de kW, respectiv 258 CP.

BMW 116 116D LED Sport Keyless cu 85 kW

O alta masina care se incadreaza in aceasta categorie de pret si merita toata atentia ta este modelul de BMW 116 116D LED Sport Keyless. La volanul acestui autoturism vei decoperi placerea pura de a conduce, intrucat iti va oferi o experienta cat se poate de placuta, din toate punctele de vedere. Reprezinta o buna solutie si pentru traficul urban, si pentru deplasarile lungi, datorita mobilitatii pe care o asigura motorul diesel. Vehiculul impresioneaza si prin aspectul estetic, si prin performanta tehnica. Alege o masina care nu a depasit 55.000 de km si te vei putea bucura de toate calitatile sale speciale. Design-ul este perfect!

BMW 420dXdrive Xenon Headup cu 190 CP

Un model clasic de BMW, dar cu prestanta, este BMW 420dXdrive Xenon Headup. Vehiculul se impune prin design-ul atractiv de origine clasica, dar si prin functionalitatile moderne pe care le integreaza. La fel ca orice model de BMW, atentia la detalii a producatorului este impresionanta. Emana eleganta si bun gust acest vehicul pe 4 roti si iti face mare placere sa il conduci. Pe cat de sofisticat pare design-ul sau la exterior, pe atat de variate sunt dotarile pe care le asigura acest model de autovehicul rulat care nu depaseste nici 20.000 de euro. Fiii atent de unde cumperi si asigura-te ca primesti garantie service.

