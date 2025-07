Ce motociclete au ales ieșenii în prima partea a lui 2025. Honda accelerează, Harley rezistă, iar electricele rămân în așteptare

Dar în condițiile în care în același oraș infrastructura rutieră stârnește adesea nemulțumiri, câți sunt îndrăzneții care se avântă să străbată orașul pe motocicletă? Ce mărci preferă ieșenii și câte Harley-Davidson (o marcă emblematică, dar rară) sunt înmatriculate aici? Am căutat răspunsurile în datele oficiale de la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Doar cinci Harley-Davidson au fost înmatriculate în 2025

Răspunsul, dacă ne uităm în registrul de înmatriculări, începe cu una dintre cele mai emblematice mărci din lume: Harley-Davidson. În prima jumătate a acestui an, cinci astfel de motociclete au fost înmatriculate la Iași – o cifră mică pe lângă cele 69 Honda care au primit adresă de Iași în prima jumătate a acestui an. Dar pentru un brand precum Harley Davidson, care nu oferă doar mobilitate, ci un stil de viață, acest număr arată că legenda continuă. Pentru posesorii săi, Harley nu este doar un mijloc de transport, ci un simbol personal, o alegere făcută nu pentru grabă, ci pentru plăcerea drumului, pentru sunetul inconfundabil și stilul clasic.

Unul dintre pasionații acestui brand este și Dan Drăghici, fondatorul celui mai mare business de tehnică dentară din România, Drăghici Dental, vândut recent către Minlay, liderul pieței franceze de proteze dentare. Pasiunea sa pentru Harley e veche, dovadă că în 2018 Dan Drăghici posta deja o fotografie îmbrăcat ca om de afaceri, dar sprijinit de motocicleta Harley Davidson.

Motocicliștii din Iași: puțini, dar vizibili

Comunitatea motocicliștilor din Iași e mai degrabă restrânsă și discretă, însă din când în când, puternicele motoare se fac auzite pe străzile orașului. La finalul anului trecut, în Iași erau înmatriculate 4.968 de motociclete.

Câteva dintre aceste îi aparțin lui Andrei Dănilă, fondator și CEO al companiei ieșene de IT Code 932. Motociclismul poate fi privit din două perspective: o utilitate sau o pasiune, spune Andrei Dănilă. „Comunitatea IT din Iași nu este străină de acest fenomen, de la scutere pentru mobilitate urbană, la motociclete mari, dedicate descoperirii lumii întregi sau chiar motocicletele de enduro, ce ne ajută să ne întâlnim prin păduri sau pe colinele din jurul Iașului. De neignorat este și numărul mare de fete ce adoptă motocicleta ca pasiune. Din ce în ce mai multe căști arată de sub ele o codiță împletită. Și din ce în ce mai mulți motocicliști locali încep să se implice chiar și în latura sportivă, atât la nivel național, cât și internațional, lucru îmbucurător, pentru ca întotdeauna sportul este cel ce inspiră”, a declarat acesta.

Motoarele preferate de ieșeni

Care sunt motoarele preferate de ieșeni? Pe lângă poveștile personale și cifrele arată clar care sunt preferințele ieșenilor. Datele înmatriculărilor din prima jumătate a anului 2025 indică faptul că preferințele motocicliștilor din județul Iași s-au concentrat în mod clar în jurul câtorva mărci consacrate, în condițiile în care peste 84% din totalul celor 294 de motociclete înmatriculate aparținând unui grup restrâns de 11 producători.

Honda conduce detașat clasamentul, cu 69 de înmatriculări, urmată de CF Moto (38) și Yamaha (37), ceea ce confirmă apetitul pieței locale pentru modele accesibile, fiabile sau puternice, în funcție de nevoile utilizatorilor. BMW (31), Kawasaki (19) și Suzuki (17) completează segmentul preferat de cei care caută performanță sau confort premium. Deși în număr mai redus, mărci ca Triumph, Harley Davidson sau Aprilia își păstrează vizibilitatea, indicând existența unei nișe pasionate de stiluri distinctive și tradiții motorizate. Această distribuție evidențiază un echilibru între brandurile asiatice și cele europene, dar și o posibilă stabilizare a pieței în jurul unor alegeri „clasice”, deja validate de utilizatorii din zonă.

Pe piața ieșeană sunt aproape 1.000 de motocicletă Honda

În același timp, datele despre motocicletele existente deja în parcul auto al Iașului la finalul anului trecut arată o preferință a ieșenilor pentru mărcile japoneze: din totalul de 4.968 de motociclete existente în Iași, Honda domina, cu un număr de 998 de motociclete (20% din total), Yamaha se afla pe locul al doilea, cu 684 de motociclete (14%), urmată de Suzuki (10%) și Kawasaki (9%). BMW și CF Moto, cu 6%, respectiv 5% din total, par să câștige tot mai mult teren, în timp ce branduri precum Linhai, Piaggio sau KTM completează topul cu prezențe mai modeste, dar constante.

În total, în primele șase luni ale anului 2025, înmatriculările de motociclete în județul Iași au rămas aproape la același nivel comparativ cu perioada similară din 2024 (294 în 2025, față de 293 anul trecut). Segmentul motocicletelor pe benzină reprezintă 97% din total, în timp ce numărul motocicletelor electrice înmatriculate în Iași a scăzut de la 15 în primele șase luni din 2024, la doar nouă unități în 2025.

Această evoluție sugerează o stagnare a interesului pentru alternativele electrice în zona Iașului, în ciuda tendințelor europene de tranziție spre mobilitate sustenabilă, și reflectă probabil atât infrastructura de încărcare insuficientă, cât și preferințele utilizatorilor pentru vehiculele clasice, mai ales într-un județ cu un profil mixt urban-rural.

Însă din ce în ce mai mulți ieșeni aleg motocicleta, ca mijloc de transport pentru utilitate, consum redus sau loc de parcare ușor de găsit. „Odată ce încaleci o motocicletă, e greu să nu te prindă măcar puțin gustul aventurii. Este și un trend mondial acesta, de înlocuire a mașinii cu un vehicul mai economic și mai mic, mai puțin poluant și mai cool. Motociclismul este despre libertate, despre comunitate, despre încredere, dar și despre regăsire și asumare, pentru că pe motocicletă lucrurile se simplifică: te simti neprotejat și trebuie să fii atent, te simți liber și trebuie să îți moderezi sentimentele”, a spus Andrei Dănilă.

