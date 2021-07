Ce nereguli a constatat ministrul Cîmpeanu la corectarea lucrărilor de la Bacalaureat

Sorin Cîmpeanu a afirmat că, pe lângă evaluarea iniţială a lucrărilor de la examenul de Bacalaureat şi după evaluarea din urma contestaţiilor, a cerut evaluări suplimentare şi a constatat că, în unele situaţii, patru evaluări au avut ca rezultat tot atâtea note.

"Eu am făcut un exerciţiu şi, pe lângă nota rezultată în urma contestaţiei, am mai cerut o reevaluare în centrul de examen, iar apoi a patra evaluare am cerut-o la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, să fie făcută de către cei care au creat subiectele şi care au creat şi baremurile”, a afirmat Sorin Cîmpeanu,marţi seară, la Digi 24.

Ministrul a catalogat drept "triste" concluziile acestui "exerciţiu". "Triste, triste. Patru evaluări pe aceeaşi lucrare, patru note diferite în unele situaţii. Nu sunt multe, dar sunt, iar faptul că sunt e un semnal de alarmă grav, foarte grav”, a adăugat ministrul.

În ceea ce priveşte explicaţiile pentru această situaţie, ministrul consideră că este vorba despre "factorul uman, subiectivismul foarte pronunţat", el invocând, în acest sens, inclusiv dorinţa de a evalua cât mai multe lucrări într-un timp scurt.

Ministrul Educaţiei a precizat că subiectele au fost "corect formulate", gradul de dificultate al acestora a fost unul adecvat examenului naţional, iar baremul era de aşa natură "încât era foarte greu să greşeşti" la evaluarea lucrărilor.

Sorin Cîmpeanu a susţinut că ştie care sunt profesorii care au corectat şi ale căror evaluări au fost modificate în mod semnificativ după contestaţii, iar faţă de aceştia vor fi luate măsuri. "Fiecare caz în parte va fi analizat şi vă asigur că cel puţin interzicerea accesului la examene naţionale pentru a corecta va fi pus în aplicare. (...) Cu regret, dar altfel nu se poate”, a anunţat ministrul.

Conform lui Cîmpeanu, în această situaţie sunt câteva zeci de profesori evaluatori care au corectat lucrări la examenul de Bacalaureat de anul acesta.

Sorin Cîmpeanu a anunţat vineri că, în urma celor peste 56.000 de contestaţii depuse după examenul de Bacalaureat, au fost modificate notele în 52.874 de cazuri, în peste 5.000 de situaţii diferenţele între note fiind mai mari de un punct. Pentru două treimi dintre cele peste 52.000 de lucrări, notele au crescut, iar pentru restul au scăzut. Ministrul a afirmat că la originea acestei situaţii se află "subiectivismul uman”.