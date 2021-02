Ce nu știu cetățenii despre 5G, conform unui studiu ANCOM

Un studiu ANCOM arată ce nu știu cetățenii despre 5G.

„În era digitală, informarea corectă și cât mai completă are o importanță particulară și necesită cunoașterea percepțiilor cetățenilor. În contextul creșterii interesului acordat noilor tehnologii și radiațiilor electromagnetice, am realizat un studiu pentru a afla gradul de informare și percepțiile cetățenilor față de aceste subiecte. Am aflat, printre altele, că doar un sfert știu că nivelul radiațiilor este măsurat permanent în România. În plus, 55% dintre cei care au auzit de tehnologia 5G apreciază că probabil o vor utiliza în următorii 2-3 ani, astfel că lansăm astăzi pagina web 5G pe înțelesul tuturor pentru a le oferi celor interesați informații obiective și verificate despre noua tehnologie mobilă”, a declarat Eduard LOVIN, vicepreședinte ANCOM.

Studiul ANCOM arată că 37% dintre respondenții studiului ANCOM se declară pasionați de tehnologie. În același timp 14% sunt tehnofobi iar 49% se poziționează neutru față de aceasta.

Respondenții au identificat telefoanele mobile, antenele de telefonie mobilă și liniile electrice de înaltă tensiune drept principalele surse de radiații electromagnetice (EMF).

„Studiul a arătat, de asemenea, că notorietatea 5G a ajuns la 62%, dar și că 48% dintre respondenți consideră că rețelele 5G radiază semnificativ mai mult decât 4G, deși cei mai mulți cunosc că tehnologia 5G folosește frecvențe deja utilizate în prezent pentru comunicații. Și la puteri chiar mai mici, după cum arată standardele și măsurătorile noastre. Mai interesant, peste 60% dintre cei care au auzit de 5G sunt îngrijorați de răspândirea știrilor false cu privire la noua tehnologie mobilă. Pentru aceștia și pentru toți cei interesați de informații corecte, obiective, verificate și actualizate permanent de Autoritate, am creat secțiunea „5G pe înțelesul tuturor” în cadrul InfoCentrului ANCOM”, a declarat Eduard LOVIN, vicepreședinte ANCOM.

Potrivit studiului ANCOM, 55% dintre români nu știu că nivelul radiațiilor EMF este măsurat permanent în România. Acest lucru se întâmplă de peste 10 ani.

ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic generat de stațiile de emisie. Cei 150 de senzori de monitorizare sunt amplasați în București și alte 103 localităţi.

Sezorii sunt amplasați în spațiile publice. În vecinătatea acestora există multiple surse de emisii radio. Senzorii funcționează permanent. Aceștia transmițând rezultatele măsurătorilor către platforma www.monitor-emf.ro, o dată la 24 de ore. Rezultatele sunt afișate sub formă de hartă. Însă, oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic.

Suplimentar față de monitorizarea permanentă a câmpului electromagnetic ANCOM realizează și măsurători cu echipamente mobile în peste 2.400 de puncte de măsură. Rezultate sunt accesibile aici.