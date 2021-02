Printre cel mai bine plătiţi actori din România se numără şi Alexandru Arşinel, în vârstă de 82 de ani.

Ieşit la pensie în 2019, după moartea Stelei Popescu, actorul a stârnit multe antipatii din pricina pensiei uriaşe pe care o încasează de la stat, care se ridică la 8.936 lei pe lună.

Alexandru Arşinel şi-a făcut publice veniturile în ultima sa declaraţie de avere, completată la începutul lunii iunie 2020, şi în care sunt menţionate doar veniturile din pensii. Aşadar, actorul a încasat 33.720 lei (pensie de revoluţionar), 73.512 lei (pensie), 74.772 lei (indemnizaţie de merit de la Ministerul Culturii) şi 10.800 de lei (o indemnizaţie handicap gr. 2 pentru că o îngrijeşte pe soţia bolnavă).

Totalul anual a fost de 107.232 lei, ceea ce înseamnă 8.936 lei pe lună, potrivit Click!

După ce a stârnit rumoare cu pensia sa, Alexandru Arşinel a vorbit despre veniturile lui într-o emisiune de la Antena Stars: „Există o indemnizaţie de merit dată de Ministerul Culturii la profesori, actori, arhitecţi. Am obţinut locul întâi într-un top al celor mai buni artişti. Toate sumele sunt justificate oficial, consider că le merit. Am 82 de ani şi am obţinut o indemnizaţie de merit şi o pensie după 70 de ani de muncă. Dacă mă justific înseamnă că mă simt vinovat.“